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薄瓜瓜婚禮賓客都是洋面孔！ 新人國外同學都來祝賀

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭政芬／新竹即時報導
薄瓜瓜國外友人乘坐小巴抵達南園婚禮現場，賓客對於參加喜筵雀躍之情都寫在臉上。記者巫鴻瑋／攝影
薄瓜瓜國外友人乘坐小巴抵達南園婚禮現場，賓客對於參加喜筵雀躍之情都寫在臉上。記者巫鴻瑋／攝影

中共中央政治局前委員、重慶前市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，低調來台迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜；據悉，今天的婚宴最後未邀任何政治人物參加，讓喜事單純化，早上已有賓客陸續進出，不少外國友人到場來參加婚禮祝賀，統一乘坐遊覽車出席。

這次的婚宴的出席名單女方家屬保密到家，外傳有多名藍營大老包含馬英九、王金平以及洪秀柱都受邀出席，不過3人都已經否認有收到請帖，也不會出席。據了解，許家最後時刻決定不邀請政治人物參與，因不願造成政界友人的困擾，才決定低調舉辦婚宴，讓喜事單純化。

薄瓜瓜11歲時就被父母親送到英國留學，2010年以優異成績從牛津大學畢業，之後轉往美國哈佛大學甘迺迪政府學院攻讀公共政策碩士，2012年5月拿到公共政策碩士學位。兩人在國外相識交往，互許終身，彼此都有不少外國朋友，今天中午的婚宴有許多國外友人前來參與祝福。

臨近中午時分，已可見載滿新人國外友人的遊覽車抵達南園，車上可見坐滿金髮、棕髮的洋面孔，出席賓客也與薄瓜瓜年紀相仿，應為新人在國外的朋友同學，看到媒體大陣仗守候，賓客們表情也十分驚訝，不過仍面帶笑容，向南園外守候的媒體微笑致意。

薄瓜瓜

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