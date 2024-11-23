紅燈籠高掛！薄瓜瓜婚禮中國氛圍拉滿 門禁如宮廷森嚴

據了解，薄許婚宴會選在南園的原因正是因為「隱蔽性高」，因南園地處山窩之中，四周全是茂密的樹林及竹林，且沒有空曠制高點可俯瞰，加上南園內部全是亭台樓閣，難以從園外一窺全貌，更難看見室內情況，同時南園門禁管理森嚴，外人難以進入。

不過薄瓜瓜婚宴高調採「喜慶紅」布置，從樹林縫隙之間就已經可以看到「一片通紅」，園內四處張燈結綵全是紅色喜慶的顏色，且不僅有室內婚宴，在戶外也已經搭起棚架，更掛起紅燈籠、紅繡球，無處不突顯傳統中式婚禮氛圍。