薄瓜瓜未婚妻 前同事：俏麗穿著龐克

中共重慶前市委書記薄熙來之子薄瓜瓜傳將迎娶宜蘭羅許家第三代千金許惠瑜，引發關注。昨天薄瓜瓜的準岳父許子文、準大舅許豪出席蘭境生活型態醫學國際研討會，許子文微笑不發一語，許豪回應「沒有comment」。

羅許基金會前任執行長許子文、現任執行長許豪父子昨天現身礁溪老爺酒店，出席研討會。許子文下車後，媒體詢問婚宴相關問題，許子文面露微笑但不發一語，隨即快步走入會場；上車前在媒體追問後雙手合十說「謝謝你們，找錯人了」。許豪說，研討會是為了促進台灣健康政策，感謝大家共襄盛舉。

羅許基金會執行長許豪將是薄瓜瓜的大舅子，對妹婿「沒有comment」。圖／民眾提供

郭姓女網友在「脆」發文，很多年前曾在某科技公司基金會工作，有位留英的年輕女孩樣貌俏麗、穿著帶著點英式龐克，行事低調，英文比中文好，常幫同事翻譯國外資料，身為助理卻跟高層熟悉；離職後才知道是羅東博愛醫院千金，要赴英國繼續唸書，「沒想到多年後，我在新聞看到她的喜訊。更意外的，是她竟已是薄瓜瓜的未婚妻。」

一位與許家私交甚篤的人士接受本報記者訪問時說，她是看許惠瑜長大的，許子文有兩個兒子，許惠瑜是獨生女，不僅父親寵愛，兩個哥哥也是「寵妹型」，許惠瑜從小就氣質出眾、很有教養，標緻的美女。

知情人士說，許惠瑜是在讀哥倫比亞大學求學時，薄瓜瓜開始追求，兩個年輕人走在一起，學業完成後，後來一起去加拿大。

記者問「許子文有一個薄瓜瓜這樣的女婿心情如何？」知情人士說，跟天下所有嫁女兒的父親心情一樣，高興有，但更多的是不捨。

薄瓜瓜、許惠瑜預定本月廿三日在新竹縣新埔鎮的The One南園人文客棧辦婚宴，菜色強調「越在地越國際」，選用台灣在地食材，新竹、宜蘭農產都會入菜，傳會在南園內的同心樓宴客。

菜色由南園主廚設計，選用宜蘭米、新竹柿餅、新竹烏魚子等食材入菜，初步規畫以「水潤餅」作為前菜，每道料理都將以精緻的個人餐盤形式上菜，呈現典雅又具傳統的台灣風味。

綠委：兩岸喜事一樁

記者蔡晉宇／台北報導

民進黨立委賴瑞隆指出，這是樁喜事，中共高官的兒子都能來到台灣、成為台灣女婿，在在凸顯台灣的自由民主人權，得到世界各國的認同。但在另一方面，賴瑞隆提醒國安單位，必須密切注意薄瓜瓜之後的相關訊息及動向，畢竟他是薄熙來的兒子，且中共對台灣仍有相當的敵意。