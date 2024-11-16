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獨／薄瓜瓜妻許惠瑜從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

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獨／薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

聯合報／ 記者程平林新輝／即時報導
中共政治局前委員、重慶市委書記薄熙來兒子薄瓜瓜，將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。路透社資料照
中共政治局前委員、重慶市委書記薄熙來兒子薄瓜瓜，將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。路透社資料照

「這丫頭美的好啊，從小美到大。」

中共政治局前委員、重慶市委書記薄熙來兒子薄瓜瓜，將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜，過去四十八小時媒體都在問「新娘子呢？」一位與許家私交甚篤的人士接受聯合報記者訪問時說，她是看許惠瑜長大的，從小就氣質出眾，標緻的美女。

知情人士說，許惠瑜是在讀哥倫比亞大學求學時，薄瓜瓜開始追求，「瓜瓜也算是小帥哥」，兩個年輕人就走在一起，學業完成後，後來一起去加拿大。用以前的術語，也是經過了愛情長跑，修來的緣分，這也算是愛情萬歲。

「新娘子有在台灣完成學業，是不是讀完高中才出國深造，我不太記得了」，知情人士說，許子文有兩個兒子，許惠瑜是獨生女，不僅父親寵愛，兩個哥哥也是「寵妹型」，許惠瑜自小就是被家人寵養長大。是家人口中的人見人愛的「小魔女」。

知情人士說，雖然被慣著養，但新娘子從小無論性格、氣質、舉止都很有教養，沒有像電視劇的嬌嬌女脾氣，很討人喜歡的女孩。

記者問「許子文有一個薄瓜瓜這樣的女婿心情如何？」知情人士說，跟天下所有嫁女兒的父親心情一樣，高興有，但更多的是不捨。

未來婚後，薄瓜瓜與許惠瑜應該會在國外生活，畢竟年輕人的事業都在國外。

今日準岳父許子文以及大舅、羅東博愛醫院執行長許豪出席國際研討會，被問及喜事，兩人皆低調未回。

中共政治局前委員薄熙來之子薄瓜瓜，在父親落馬後，行事非常低調，並順利完成博士學位，取得美國律師資格證。消息稱，他在2016年取得紐約州律師執照，次年加入加拿大鮑爾集團，任業務分析師。消息人士稱，薄瓜瓜受到良好而完整的教育，手上有兩張美國律師執照，不像其他中共元老子女，擺脫紈袴子弟的形象。

中共 薄熙來 薄瓜瓜

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