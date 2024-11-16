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薄瓜瓜來台 我全程掌握 陸嚴控言論

聯合報／ 記者陳政錄賴錦宏、特派記者廖士鋒／連線報導

前中共高官薄熙來之子薄瓜瓜傳近日持英國護照，從加拿大低調抵台迎娶台灣妻子，陸委會昨天表示，本案為中國大陸人士依我方規定申請來台團聚，因申請人身分特殊，政府對全盤狀況均有所掌握；就後續發展，海基會說，目前未收到該案相關申請，若有會依規定進行。

就薄瓜瓜家族紅色背景引發的國安疑慮，以及他是否會以「中國大陸籍」在台完婚，引發討論，陸委會做出上述表示。

陸委會還說，針對大陸人士合法申請來台之相關細節，我方主管機關基於尊重當事人隱私，向來不便對外說明，也呼籲各界尊重當事人及家屬希望低調的意願。

海基會秘書長羅文嘉昨天召開背景說明會時，也對薄瓜瓜一事做出回應。薄瓜瓜若要成為一名「陸配」，還須經過海基會文書驗證等程序。他說，希望天下相愛的人不管是什麼宗教、什麼性別，人身在何處，在自由的國度也好，在極權的社會也好，都能夠得到幸福。

薄瓜瓜此次來台娶親，我「陸委會、海基會與國安相關部門，一開始就知道」，並且也希望婚事能低調平穩順利地進行。若有需要，也會提供必要的協助。

薄瓜瓜的紅色背景和其父薄熙來的身分也引發兩岸網友討論，有台灣網友說「敵人的敵人就是朋友」，「劇情太反轉了」，也有台灣網友稱，可能被政治操作，或建議政府不能讓他取得台灣籍。

在大陸，昨天微信、微博等平台就陸續有人轉載薄瓜瓜相關新聞，但都被中共網管嚴控後刪除。

至於在海外社群平台「Ｘ」上，對此事則有不少簡體中文的貼文熱議，網友關注「女方如何見男方家長」，以及薄瓜瓜父母是否可能出席婚禮。

由於薄氏家族相當龐大、家庭成員眾多，對於如何看待薄瓜瓜兩岸婚姻，以及「親友」是否有可能視訊觀禮？還有大陸官方是否已有收到「家屬」前往台灣的申請、是否會放行等疑問，至截稿時，大陸國台辦皆未回應。

薄瓜瓜 陸委會

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