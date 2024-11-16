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薄熙來之子成台灣女婿 驚動國安

聯合報／ 記者戴永華賴錦宏陳敬丰王燕華／連線報導
中共前重慶市委書記薄熙來（中）一家三口，左為太太谷開來，右為兒子薄瓜瓜。薄瓜瓜娶台灣女孩，受到兩岸關注。圖／取自新浪微博
中共前重慶市委書記薄熙來（中）一家三口，左為太太谷開來，右為兒子薄瓜瓜。薄瓜瓜娶台灣女孩，受到兩岸關注。圖／取自新浪微博

中共「紅三代」薄瓜瓜傳情定宜蘭羅東博愛醫院創辦人許文政孫女，將成台灣女婿，預定廿三日在新竹The One南園人文客棧辦婚宴，國安為之震動。他身分特殊，父親薄熙來曾是中共總書記習近平政敵。薄瓜瓜昨赴宜蘭會見女方家長，並在醫院健檢，全程低調。

薄家失勢 薄瓜瓜滯留海外

今年卅七歲的薄瓜瓜根正苗紅，祖父薄一波是中共元老；父親薄熙來被視為「紅二代」、「太子黨」，妻子谷開來父親為中共「開國少將」。薄熙來十二年前擔任重慶市委書記時被控貪瀆、谷開來被控殺人（英商），薄谷兩人分被判處無期徒刑與死緩，兩人分遭關押，一說薄已獲保外就醫。薄瓜瓜則滯留海外。

據了解，本月十三日薄瓜瓜以依親團聚名義從加拿大低調抵台，本報記者連日來向許家人查證，許家僅說「不予置評」。薄瓜瓜昨抵達宜蘭行止保密，未走博愛醫院正門，但一早醫院大廳就出現數名國安便衣人員和警察，據了解，他先拜會女方家長，隨後做健檢，中午就離開，前後停留不到四小時。

擁美律師執照 非紈褲子弟

薄瓜瓜十一歲時被父母送到英國留學，二○一○年從牛津大學畢業，之後轉往美國哈佛大學甘迺迪政府學院攻讀公共政策碩士，二○一二年五月拿到公共政策碩士學位。二○一六年取得紐約州律師執照，次年加入加拿大鮑爾集團，任業務分析師。消息人士稱，薄瓜瓜受良好教育，手上有兩張美國律師執照，不像其他中共元老子女，擺脫紈褲子弟的形象。

女方地方望族 藍綠皆祝福

許家千金也曾在國外留學、工作，與薄瓜瓜年紀接近，多年前就認識，互有好感而交往、互許終身。

薄瓜瓜未婚妻傳為宜蘭羅東博愛醫院創辦人孫女。圖為羅東博愛醫院。記者黃義書／攝影
薄瓜瓜未婚妻傳為宜蘭羅東博愛醫院創辦人孫女。圖為羅東博愛醫院。記者黃義書／攝影

薄瓜瓜的未婚妻家族是宜蘭縣羅東地方望族，羅東博愛醫院、羅許基金會的許家第三代千金。博愛醫院創辦人許文政曾任二屆縣議長、總統府國策顧問、資政等要職，早年各項選舉提名前，黨政要員研商人選，常到醫院旁的辦公室會商，因此有「博愛黨部」之稱，地方政商關係雄厚。

據悉，許家不打算在宜蘭宴客，不過婚事仍引發外界高度關注，藍綠同聲祝福。地方人士認為，羅許家退出政治圈超過廿年，無需過度解讀。

藍營認為，薄瓜瓜的身分當然容易引起外界聯想，但這場兩岸聯姻對國民黨不會有影響，「一個詞形容，就是無感。」綠營說，羅許家如今不涉選舉，即使薄瓜瓜身分敏感，不過薄熙來敗給習近平後身陷囹圄，兒子還剩多少政治影響力，恐怕說不上，還是歡迎薄瓜瓜成為自由國度的女婿。

據悉，兩人婚宴選定在新竹縣The One南園人文客棧，不開放；婚宴前一天會在北市辦婚前派對。

中共 宜蘭 薄瓜瓜

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