薄瓜瓜將在台灣結婚消息 中共嚴密封鎖、陸媒隻字未提

前中共中央政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜即將在台灣結婚的消息今日披露以後，就受到高度關注，不過在大陸網路輿論卻沒有什麼討論，關鍵原因在於中共官方對這一消息嚴密封控，而大陸國台辦至目前也未對此做出任何回應。

據本報記者了解，15日下午開始，大陸社群媒體微信、微博等平台就陸續有公眾號、帳號發文轉載薄瓜瓜在台灣結婚的相關報導，但多則文章都在上傳後半個小時至一左右即被刪除，微信點進去會發現是「此內容因違規無法查看，接相關投訴，此內容違反『互聯網使用者公眾帳號信息服務管理規定』」。

此外，某間台灣電視台在微博的官方帳號，15日下午也刊出長篇文章「薄瓜瓜情定羅東博愛醫院第三代」，但文章也在約莫半小時後就被刪除。至於大陸媒體，則皆無報導，就連一向熱中報導兩岸交流的涉台媒體，都未有隻字片語。

薄瓜瓜父母薄熙來、谷開來2013年、2012年分別因案服刑迄今，雖然「薄案」已過去10多年，但當下這些做法，凸顯中共仍然高度戒備、嚴密管控有關此事的輿論，力度之高，近似「發現一起，刪除一起」。據本報記者觀察，「存活」時間最長的文章，也不到兩個小時，甚至是15日發布有關於薄瓜瓜相關、但無關於他將成為台灣女婿的公眾號文章，也被刪除。

由於薄氏家族相當龐大、家庭成員眾多，對於如何看待薄瓜瓜的兩岸婚姻，以及「親友」是否有可能視訊觀禮？還有大陸官方是否已有收到「家屬」前往台灣的申請、是否會放行等疑問，至截稿時，大陸國台辦皆並未予以回應。

至於在海外社群平台「X」上，對此事則有不少簡體中文的貼文熱議，有人以「王子復仇記」形容，也有網友表示「願薄瓜瓜的身分，能為台灣的和平做貢獻」，更多網友則關注「女方如何見男方家長」，以及薄瓜瓜父母是否可能出席婚禮。