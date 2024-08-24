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老兵憶共軍砲擊 與死神擦身過

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
八二三砲戰時期，金門被擊毀的吉普車。圖／聯合報系資料照片
八二三砲戰時期，金門被擊毀的吉普車。圖／聯合報系資料照片

昨是八二三戰役紀念日，不少參戰老英雄重返金門，許多老兵回憶屢次與死神擦身而過，有老兵與砲彈落點僅差五十碼（約四十五公尺），昏迷送醫，醒來才知多名官兵已殉職；老兵說，這場艱困的戰役，才能成就我國的民主繁榮，政府應將八二三訂為國定假日，讓國人都能記得這一天。

一九五八年八月二十三日，解放軍突然砲擊金門，一日數萬發，八二三協會總會常務理事李煙潭是砲擊首日「翠谷水上餐廳」事件的倖存者，當年他是胡璉將軍的隨從憲兵。

李煙潭回憶，當天有一位美軍顧問團中校要回去，胡璉在翠谷水上餐廳打算請中校吃飯，三個副司令都已抵達餐廳，胡璉與他較晚抵達，結果還沒進餐廳，中共的砲彈就打來了，「砲彈落點跟我僅相距五十碼。」

李煙潭指出，他聽到爆炸聲，就被砲彈氣浪給衝暈，不知道多久才醒來，後來聽同梯說，三位副司令官與多位官兵都殉職，現場屍骸遍地，相當駭人。

八十八歲老兵曾慶松說，他清楚記得當時是半夜十二點，他聽到砲彈聲音後，沒一下子，就因臥倒太慢，被砲彈炸傷。他說，當時小腿血流如注，但為了逃命，連滾帶爬倒在路旁的小坑裡，在戰亂時期，根本也沒送醫，僅由衛生兵簡單包紮；另外二次則是被砲彈炸到屁股，好在都沒傷到要害。

許多遺族昨也向賴清德總統陳情，步槍兵陳盛乾在八二三戰役中殉職，遺孀陳黃阿春含辛茹苦養大當年僅一歲的兒子，她昨見到賴清德總統，忍不住悲慟大哭，賴清德見狀趕緊拍拍老婦，安慰她的情緒。

陳黃阿春說，領到的國家陣亡撫卹金只有四萬多元，但是二二八受難者補償金卻高達五百多萬元，希望國家正視這一點，這是她唯一心願。

老兵 賴清德 餐廳

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