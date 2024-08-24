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遺族補償金比照228 軍方研議
賴清德總統昨赴金門紀念八二三戰役並發表談話，據了解，賴總統盼以「今昔對比」傳遞中國威脅台海和平穩定始終不變，台灣須延續八二三烈士精神，展現堅定捍衛自由民主的決心。此外，八二三遺族希望比照二二八事件處理及賠償條例，發放八二三烈士遺族補償金，賴總統已責請國防部積極研議。
黨政人士表示，賴清德此行有三大意義，首先是賴總統透過紀念歷史事件，對外彰顯對金門防務的重視，對內訴求團結與鼓舞士氣。其次，八二三戰役是當年台灣軍民共同抵抗中國軍事威脅的關鍵戰役，對比今時，賴總統感念當年八二三戰役烈士們的英勇奮戰，同時強調在當前兩岸情勢下，更應傳承、延續當年八二三烈士的精神。
此外，遺族希望比照「二二八事件處理及賠償條例」發放烈士遺族補償金等。知情人士指出，對於遺族相關意見，賴總統事前已責請國防部積極研議。
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