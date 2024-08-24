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蔡英文曾缺席60周年 綠對823戰役態度反覆
賴清德總統昨赴金門紀念八二三戰役六十六周年，而回顧過去，綠營政治人物對八二三戰役的態度多次惹議。二○一八年適逢八二三戰役六十周年，時任總統蔡英文選擇在臉書發文，未前往金門，引發各界質疑；民進黨前副秘書長徐佳青更曾說「八二三是共產黨在和國民黨打仗，並不是民進黨在打仗，紀念是否有意義」，遭藍營批評，毫無國家意識。
前副總統呂秀蓮曾在八二三砲戰六十周年時親赴金門，她當時表示，當天很多金門民眾問她「蔡總統怎麼沒去？為何不請副總統陳建仁代表參加？」對金門人來講，這是很嚴重的情感上的傷害。當時也被外界批評民進黨選擇性遺忘八二三。
呂秀蓮當時感嘆，台灣太無情、太冷漠，當初若沒有金門，台灣會有今天嗎？這樣的八二三紀念日，三軍統帥不能參加，希望請總統府做個說明。
徐佳青在八二三一甲子時，一席話稱「並不是民進黨在打仗，紀念是否有意義？」也引發軒然大波；徐佳青事後澄清，用意是盼大家能探討該用什麼態度紀念，並非去否定紀念八二三。
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