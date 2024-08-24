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藍委：浴血保台 應還國民黨公道

聯合報／ 記者屈彥辰蔡家蓁／連線報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統昨出席金門八二三戰役六十六周年紀念，賴總統表示，中國要拿下台灣，不是因為哪一個人、哪一個黨。國民黨立委賴士葆說，賴清德的核心思想就是台獨；國民黨立委王鴻薇喊話賴總統，應還國民黨公道，因浴血保台者是國民黨。

賴總統昨也表示，我方已不反攻大陸，只想好好過日子，不想被共產黨統治。賴士葆指出，我方不反攻大陸就是指「我方跟大陸一點關係都沒有」，民進黨走向台獨，完全切斷跟大陸間的關係，中華民國遷台，這有臍帶關係，民進黨想切斷這層關係，核心思想就是台獨。

王鴻薇說，對比前總統蔡英文，賴清德稍有誠意，上任第一年就去八二三紀念。賴清德應還國民黨公道，請民進黨勿再以保衛中華民國、台灣為民進黨專利，天天講國民黨是中共同路人。八二三戰事是國民黨浴血奮戰，用命捍衛台灣的是國民黨。

王鴻薇表示，紀念八二三重點是和平重要性，但尋求和平是要用溝通、交流促進，還是用對抗，甚至不惜一戰的方式，來創造和平？賴清德給人的感覺仍是後者。希望賴清德參加八二三紀念後，了解和平的重要，而不是一味對抗。

對於賴總統談話，金門地方民眾指出，賴的致詞算「中規中矩」，感覺他不想刺激大陸，而在北京交流的金門民意代表團，昨也看直播關注賴清德的發言，擔憂會影響他們此行希望陸客開放到金門的成果，他們說，好在賴發言「中規中矩」，讓大家鬆了一口氣。

團員之一、國民黨立委陳玉珍表示，從賴清德的談話應該可以理解，保衛台澎金馬是大家一致的決心，以總統、領導者的高度，以和平不要戰爭、多交流方式，才是所有曾經參戰過軍民共同的期待。

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