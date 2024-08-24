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新聞眼／賴總統重提不反攻大陸 非善意而是畫清

聯合報／ 本報記者程嘉文
總統賴清德昨天表示，我方已經不反攻大陸，也不想被共產黨統治，因此未來面對中國的威脅，軍民須團結一致，捍衛和平。圖／金防部提供
總統賴清德昨天表示，我方已經不反攻大陸，也不想被共產黨統治，因此未來面對中國的威脅，軍民須團結一致，捍衛和平。圖／金防部提供

賴清德總統昨赴金門紀念八二三戰役，從賴總統的演說中可以發現，不同於到了軍中或金門、馬祖等「敏感」場合，措辭會刻意模糊化、減少「正綠」用語的前總統蔡英文，對賴清德來說，兩岸關係非常簡單，極度黑白分明，就是單純的兩個不相干國家，「壞國」要侵略「好國」。然而，這樣的思維，對於兩岸的和平發展並無助益。

賴總統昨天演說三大重點分別是保衛台澎金馬，捍衛中華民國；團結不分地區、族群；他特別強調，從八二三戰役就可知道，中國想要拿下台灣，與自己或民進黨沒有關係。

賴總統呼籲的團結，其實是希望全台灣人都接受與他相同的兩岸關係認知，共同認定對岸就是想侵略台灣的異國。於是賴總統提到「兩岸和平發展」，完全不是尋找對方較能接受的詞彙，而是「台灣不反攻大陸了，為何還要和我們牽扯」？然而，如此「善意」並非始自二○二四年的賴清德，早在一九九〇年代初，政府解除動員戡亂，訂定兩岸條例時，就已在法理上放棄武力反攻。經歷卅年的世局變化，如今重提這種話，能否讓中南海感到善意，答案不問可知：也當然，讓「習主席」聽起來不刺耳，本就不在賴總統考量之內。

兩岸領導人的思維方式異曲同工，雙方都強烈相信，自己堅持的才是唯一真理，不管是中華人民共和國版本的「一中」，或是「兩國」互不隸屬。所謂的善意與和平，就是對方有一點能夠「實迷途其未遠，覺今是而昨非」，全面接受我方的意見。

賴總統或許相信，靠著這幾年的國防預算增加，加上與民主陣營國家肩並肩，面對中國大陸就足以採取「對抗姿態」；不過，對一般人民而言，期待的兩岸和平發展，而不是賴總統與民進黨持續「抗中」的意識形態。

國防預算 蔡英文 賴清德 金門 馬祖

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