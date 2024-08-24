桂宏誠：賴總統用兩國論混淆歷史

賴清德總統昨天在金門提到當年八二三是「中國」要拿下「台灣」，並只要團結一致抵抗「中國」威脅。民主文教基金會董事長、學者桂宏誠表示，賴清德現在是把「金門台灣化」，當成是「台灣國」的一部份，談及中華民國是「不得不講」，他要把金門也凝聚在台灣意識裡。但是這樣做最大的問題是使用「中國」跟「中華民國」的區分名詞，「這就發生一個很大的歷史上的洗腦、混淆」。

大陸學者則認為，賴上任後，用其「台獨史觀」割裂兩岸連結，言詞中對大陸有滿滿的敵意，和追求台獨的傾向，若兩岸「硬對抗」加劇，大陸方面也會強化「硬手段」謀求統一。

桂宏誠強調，八二三砲戰時，「中國就是中華民國，就是聯合國中的中國，怎麼會變成中國要拿下、攻打中華民國，若是講中國想要拿下台灣也不對，中國收復台灣是在一九四五年日本宣布投降」。

他批評，這是用兩國論的方式一直洗腦、讓台灣年輕一輩不清楚這幾個概念，曾在金門服役的賴清德「把歷史概念統統抽掉了」，要把賴清德現在所認知的「『中國』跟『台灣』軍事對抗」可能性，牽連到一九五八年八二三砲戰、故意混淆為「那時候就有所謂『中國』跟『台灣』，或者『中國』攻打『中華民國』」。而實際上當年「哪有什麼『中國』攻打『中華民國』？」美國也認為我們就是中國。

對於賴清德談話中，仍隱然將兩岸民族對立，桂宏誠坦言自己較為悲觀，「賴清德走這個路線不可能回頭」，他認為，賴清德會繼續把概念置換，對「中華民國」、憲法「一國兩區」概念打破，以台灣取代中華民國，但不可能完全取代，必要時刻才會提出，整個大方向不會改變。

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣受訪表示，賴清德作為一個「台灣地區的領導人」，上任以來包括此次講話，對大陸而言，看到的是「滿滿的敵意」，和「追求台獨的政治傾向」。

李振廣認為，此次講話，就是賴清德用他所謂的「台獨史觀」來解讀八二三戰役，割裂兩岸連結的一個典型，將兩岸衝突簡單的定義為國共問題，或是所謂共產黨「要拿下台灣」。但實際上，大陸方面強調的是兩岸「同屬一個中國」，同屬中華民族，所以必須追求「國家統一」，這才是關鍵。