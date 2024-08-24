賴總統：中國要拿下台灣 不是因哪一人哪一黨

賴清德總統上任後首度造訪金門，出席八二三戰役六十六周年紀念活動。賴總統表示，八二三砲戰時，自己還沒出生，民進黨也尚未成立，所以「中國要拿下台灣，不是因為哪一個人、哪一個黨」，呼籲民眾團結，對抗中國侵略。

他也表示，我方已不再反攻大陸，也不想被共產黨統治；所以政府不斷增加國防預算，加強國軍的待遇、訓練與裝備，並與民主陣營肩並肩合作，希望兩岸和平發展。

學者：當年中國就是中華民國

不過，對於賴總統提到當年八二三是「中國」要拿下「台灣」，學者批評，賴清德說法是很大的歷史洗腦與混淆，一九五八年根本沒有「中國」攻打「中華民國」，「中國就是中華民國，就是聯合國中的中國，怎麼會變成中國要拿下、攻打中華民國？」

賴總統抵達金門後，到太武山公墓向烈士靈位上香獻花，中午在金防部鑑潭山莊與參戰官兵及家屬代表會餐。賴總統致詞表示，以中華民國總統與三軍統帥身分主持八二三紀念，深感榮幸，要向大時代為國捐軀的英雄們致敬，也要向家屬致意。總統隨即點名多位到場的參戰前輩與烈士家屬，並請現場眾人鼓掌致敬。

賴總統隨即提出，我方要有保衛台澎金馬，捍衛中華民國的決心。當前台澎金馬面臨中國的威脅，並沒有比往年少。中國會進行各種滲透、宣傳、分化。我們必須了解，中國想拿下台灣，有其更深遠目標，這也是國際社會不斷強調，中國要在西太平洋，甚至在世界，改變以規則為基礎的國際秩序。

賴清德說，八二三戰役時自己還沒出生，民進黨也還沒成立，顯見中國要拿下台灣，不是因為哪一個人或哪一個黨，而是一直如此。如果當年政府決心不夠，如何能打贏砲戰，成功守護中華民國？台灣必須團結，不分地區、族群，才能夠抵抗中國的武力威脅與分化。

總統：不反攻大陸也不接受統治

賴總統說，我們的目的是希望兩岸和平發展：台灣是熱愛和平的國家，台灣人民與人為善。我方不再反攻大陸，也不想接受共產黨統治，要繼續過民主、自由、人權、法治的生活。政府近年不斷提升戰力，明年軍事預算比今年更多，除了保障官兵權益，就是提高訓練，購買先進武器，向國際社會展現守護國家的決心。

藍委：將八二三定位成國共鬥爭

賴總統稱我方已不反攻大陸，只想好好過日子，不想被共產黨統治。國民黨立委賴士葆說，賴清德所言是想撇清關係，將八二三定位成國共鬥爭，不是民進黨的問題，這是民進黨一脈相傳的論點，以此強化台獨論點。

國民黨文傳會主委李彥秀說，八二三砲戰的意義是兩岸從戰爭走向和平，賴清德的台獨主張、民進黨的台獨黨綱才是背離民意，不讓台灣人民過好日子，是兩岸和平穩定最大的絆腳石。

針對賴清德總統金門八二三戰役六十六周年紀念講話，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨晚回應，賴清德當局極力渲染「中國威脅」，再次暴露了打著和平幌子大搞「以武謀獨」、「倚外謀獨」的本質。