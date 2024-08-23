賴總統：守護捍衛中華民國、團結一致追求兩岸和平發展

今年是八二三戰役66周年，賴總統23日上午前往金門主持「八二三戰役勝利66週年追悼典禮」，並與參戰官兵及遺族午宴。賴總統表示，希望兩岸和平發展，台灣是熱愛和平的國家，台灣人民與人為善，不再反攻大陸，但也不願意受共產黨統治。願意跟民主陣營共同合作，維護台海及印太的和平發展。

賴總統抵達金門後，首先前往太武山忠烈祠擔任主祭，向將士們上香、獻花、獻禮。在司儀宣讀祭文後，總統率同陪祭及與祭人員行三鞠躬禮，表達追思之意。隨後，總統前往太武山公墓墓塚區參加追思儀式，對殉國將士們為國家無私奉獻的精神，表達由衷追悼與感念。

午間，賴總統前往金門鑑潭山莊與參戰官兵及遺族午宴致詞時表示，今天是「八二三砲戰」66周年紀念日，他以中華民國總統及三軍統帥的身分主持祭典，懷抱感恩的心情，代表全國人民向參加「八二三砲戰」為國捐軀的英雄致敬。

賴總統說，他在追悼典禮過程，看到「八二三砲戰」為國捐軀的英雄神主牌名字，便一直在想當年慘烈的情形。他的叔叔曾參與過「八二三砲戰」，他從小就聽叔叔講述「八二三砲戰」當年大家的決心、及弟兄在身旁不幸遇難等事情。因此，他今天站在「八二三砲戰」忠靈前致祭時，內心非常欽佩及感激。

賴總統提到，今天他與許多遺族家屬見面，他要向所有寶眷表達敬意，感謝大家的家人為國家貢獻，這是我們共同的歷史。賴總統也感謝國防部安排聚會，並希望未來共同持續傳承「八二三砲戰」的精神，才不枉費當年投入這場戰役的每一位軍士官。

賴總統指出，我們要有決心守護台澎金馬、捍衛中華民國，這也是當年參加「八二三砲戰」軍士官兵的決心，特別是當前台澎金馬面臨中國的威脅，並沒有比往年少。中國大陸會進行各種滲透、宣傳、分化，但我們要瞭解，中國大陸要拿下台灣，還有其更深遠的目標，這也是國際社會不斷強調的，中國大陸要在西太平洋，甚至在世界，改變以規則為基礎的國際秩序。

賴總統提到，八二三砲戰發生時他還沒出生，民進黨還沒成立，可見中國要拿下台灣，不是因為台灣哪一個人或哪一個政黨說了什麼或做了什麼。如果當年的政府及官士兵決心不夠，面對武力威脅及中國大陸的各種分化，我們便無法打贏八二三砲戰，成功守護中華民國。

賴總統認為，我們要團結。當年參戰的官士兵，地不分東西南北，也不分族群，軍民共同合作，稍早他慰問家屬時，得知當年參戰的人有來自金門、屏東、台東、宜蘭、台南、苗栗、新北等地。我們的目的是希望兩岸和平發展台灣是熱愛和平的國家，台灣人民與人為善，我們不再反攻大陸，但也不願意受共產黨統治，要繼續過民主、自由、人權、法治的生活。我們是為了自己的生活方式以及台海的和平發展，這是我們共同的目標。

賴總統強調，政府這幾年不斷提升我國戰力，明年軍事預算也比今年更多，除了照顧官兵、保障官兵權益，也提高訓練、購買精良武器及設備。同時也跟民主陣營並肩站在一起，向國際社會展現我們守護國家的決心。我們願意跟民主陣營共同合作，維護台海及印太的和平發展。

最後，賴總統再度代表全國人民向當年參與八二三砲戰的每一個人，表達最由衷的感謝。如果不是當年他們有決心團結一致、不妥協、不受分化，打贏這場戰役，台灣不可能有今天。面對中國大陸的威脅，我們唯一目標就是捍衛國家主權，維護民主及2,350萬人的生命財產安全，「我們大家一起加油」。