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全球塑膠公約談判月底展開 環境部將派員參與掌握

中央社／ 台北12日電
2022年聯合國環境大會決議將擬定「全球塑膠公約」，當時找來加拿大藝術家Benjamin Von Wong創作「關上塑膠水龍頭」的裝置藝術，凸顯減塑迫在眉睫。（取材自Von Wong創作官網） 袁寬仁
2022年聯合國環境大會決議將擬定「全球塑膠公約」，當時找來加拿大藝術家Benjamin Von Wong創作「關上塑膠水龍頭」的裝置藝術，凸顯減塑迫在眉睫。（取材自Von Wong創作官網） 袁寬仁

全球塑膠公約談判將於11月底展開。環境部今天表示，將派員參與掌握進展，也呼籲減塑要從源頭減量，未來將依塑膠公約內容，提出更全面減塑推動目標，加強推動各項減塑措施。

全球塑膠公約第5次談判（INC5）即將於今年11月25日至12月1日於韓國釜山舉行，環境部持續關注公約進度，將派員參與掌握各項議題談判進展。

環境部長彭啓明今天接受媒體聯訪時表示，限塑政策有些達標，但很難限制傳統市場、零售的塑膠袋使用，過去歷任環境署長、環境部長都想做，但遭受民眾反彈、遇到強力挑戰。

彭啓明強調，減塑還是要從源頭減量，改變國人的使用習慣、或找到生物可分解塑膠袋等；像外送、外食的部分已經有在進行，但最後一哩路還是得仰賴國人的高度共識。

環境部今天發布新聞稿表示，今年推動成立塑膠聯盟，串聯產官學研各領域，提供成員政策指引及技術支持，協助國內塑膠產業因應全球塑膠公約，輔導產業轉型。

環境部強調，未來也將依據塑膠公約內容，提出更全面的減塑推動目標，加強推動各項減塑措施。

環境部資源循環署說明，台灣自民國91年開始推動限塑政策，包括塑膠袋、塑膠吸管及免洗餐具等，並鼓勵消費者自備重複使用容器；推動產品包裝、網購商品包裝減量、旅宿業不提供180毫升以下盥洗用品等措施。

另外，引導自願性作為如去年起推動市場減塑，鼓勵民眾自備購物袋；各項推動措施具一定成效，購物用塑膠袋用量較推動初期每年減少100億個、塑膠類免洗餐具使用量較91年減量33%、民眾飲料杯自備率提升至17%。

塑膠袋 彭啓明 環境部

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