「先別汙名化」 傷人者無就醫紀錄 非新北列管個案

北捷傷人的王姓女子雖稱有幻聽，卻非新北列管個案，精神衛生法修正案下月將上路，專家直言「社會還沒準備好」，新法強調社區支持患者，但各地人力不足、年資淺，也因精神疾病長期被汙名化，很多患者、家屬不願就醫，成為被社會遺忘的一群人。

不過衛福部次長林靜儀強調，日前捷運傷人案件原因如何還在調查中，希望外界不要一有犯罪、傷人事件，就直接連結到他們是精神疾病患者，此舉恐更加深疾病汙名化。精神衛生法修正案中，疾病去汙名化是重要意涵之一；目前心理衛生中心皆有配置訪視員，會關懷列管個案。

新北衛生局查無王女就醫紀錄，社會局也沒有服務她的個案紀錄，也不是新北福利人口，針對隱含黑數現象，官員表示，現今涉及人權，很難患者一有異狀就強制就醫，且許多行為脫序或異常，可能涉及酒精或藥物等，難以認定就是精神疾病造成。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧說，精神衛生法修正案即將上路，強調社區對精神疾病患者的支持，但從社區、警消人員對身心患者處理，卻沒有協助作業流程，往往發生問題後，患者離開司法機關，相關衛政、社政人員無法及時介入，讓他們獲得醫療照顧。

張淑慧說，各地雖然都設有心理衛生中心，但工作人員人力不足、年資淺，新法上路讓這群心衛人力挑戰很高，需要強化。

張淑慧說，目前精神疾病一到四級都有列管，但非列管卻罹病的患者同樣需要關懷，要靠友善社會的全民一起接住他們，如何在地行動，尋找隱藏在社區的需要幫助者，衛福部可以再研議。

中正大學犯罪防治學系教授許華孚認為，民眾自我安全意識培養非常重要，搭車不要只顧著玩手機、戴耳機、睡覺。

許華孚建議，除了捷運車廂、月台相關緊急通報系統應更容易取得，另也可以在捷運營造溫馨環境，如播放音樂或是放藝術裝置，讓民眾放鬆身心。