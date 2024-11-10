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「保全人力增」 雙北捷運加強巡邏頻率

聯合報／ 記者葉德正邱書昱趙容萱曾健祐陳俊智／新北報導
台北捷運板南線前晚發生持刀攻擊事件，受傷高中生運用學校教的自衛術抓住嫌犯的手，防止傷及他人，雙北捷運昨起也加強見警率，防患未然。記者林俊良／攝影
台北捷運板南線前晚發生持刀攻擊事件，受傷高中生運用學校教的自衛術抓住嫌犯的手，防止傷及他人，雙北捷運昨起也加強見警率，防患未然。記者林俊良／攝影

北捷板南線前天發生傷人事件，再度讓捷運維安受到關注。雙北捷運不約而同都加強巡邏頻率，甚至還在熱門站點內增設「禁帶危險物品」等標示。

不過雙北捷運公司也認為，精神障礙患者難從外觀判斷，更可能涉及個人隱私與歧視問題，只能從站務人員與保全強化關懷。

北捷傷人事件發生之後，目前全線一一七個車站，均配置至少一名保全人員，配置警棍及防身噴劑，甚至部分還有電擊棒等，捷運警察則規畫了廿九條巡邏線。

新北捷巡邏頻率由四小時一次增加為一小時一次，站務巡邏頻率也提高；台中捷運擴大全線十八個站由外勤警力巡簽，確保隨時都有警員在移動列車間隨車。

桃園捷運加派具有軍人、警察、柔道黑帶或跆拳道黑帶等背景的特勤保全駐守。

台北捷運公司董事長趙紹廉表示，精神障礙者從外表很難判斷，站務同仁通常會依據經驗判斷乘客是否有相關情況，主動提供協助，但因涉及隱私與歧視問題，萬一判斷錯誤，也會引發後續效應。

新北捷運總經理吳國濟則表示，明顯的精障人士出沒地點固定，新北各站人員都有掌握，但這些民眾其實幾乎不會有傷人事件發生，如果外觀可判斷屬精障者，車站的保全或運務人員會主動關懷這名旅客，行控中心也以ＣＣＴＶ監控。

中捷公司表示，派駐人員觀察警戒、發現異常或違禁品有權拒載，車廂內也有保全隨車守護，可隨時觀察旅客進出站狀況。

保全 新北捷運 精神障礙者 警察

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