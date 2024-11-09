快訊

搭飛機沒事做？他分享「消磨時間1神招」 爆4萬人共鳴：我也都這樣

何依霈與前女友財務糾紛！老公龍語申霸氣擁妻喊「不怕」

花人民幣88元就能讀大學 學術酒吧如何在北上廣走紅？

影／為何捷運持刀傷人？女子疑幻聽 以為高中生說她壞話

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
昨晚在捷運板南線持刀傷人的王姓女子，疑幻聽以為高中生說她壞話才會持刀逞凶，當場為新北海山警方上拷帶回。記者王長鼎／翻攝
昨晚在捷運板南線持刀傷人的王姓女子，疑幻聽以為高中生說她壞話才會持刀逞凶，當場為新北海山警方上拷帶回。記者王長鼎／翻攝

捷運板南線昨深夜驚傳砍人事件，鄭姓高二學生晚上10時許，搭捷運板南線回家，在車廂內突遭王姓女子涉嫌持美工刀劃傷左臉頰，4名熱心乘客見狀合力上前制止，才未讓事態更嚴重。據了解，王女疑似有幻聽，懷疑鄭姓高中生說他壞話才會持刀行凶。警方今將依傷害罪嫌送辦。

捷運板南線昨晚驚傳持刀傷人事件，涉嫌在捷運車廂內持美工刀行凶的42歲王姓女子先遭4名熱心客合力制伏，隨後為新北市海山警方當場逮捕。

據了解，受傷的乘客是16歲，就讀北市成功高中二年級的鄭姓學生，與同學一起搭捷運返家，卻在車廂內突遭王女持美工刀攻擊，導右臉頰有約3公分刀傷，經救護人員簡單包紮後，送往亞東醫院，並無大礙。

警方昨晚10時17分接獲民眾報案，稱捷運新埔站發生傷害案件，海山警分局江翠及文聖派出所大批員警到場，發現現場已有民眾協助控制犯嫌王女。據了解，王女為慣犯，曾有過在捷運車站與人發生爭吵，疑似患有幻聽，因懷疑鄭姓高中生說他壞話才會持刀行凶。

警方昨當場依現行犯逮捕王女，查扣逞凶用美工刀，警訊後今天將依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

幻聽 捷運 車廂 高中生

延伸閱讀

敬老卡損壞搭捷運無法扣點惹怨 北市社會局揭原因

捷運持刀傷人案 侯友宜赴警局慰問…奪刀勇警喊他「大隊長」

獨家專訪／高中生搭捷運遭女子持刀劃傷臉 勇警衝上前奪刀

28年來首見 臺北捷運更新增貼「禁帶危險品」

相關新聞

北捷隨機砍人勇警奪刀制止 蔣萬安：終身免費搭捷運

捷運板南線昨天深夜驚傳砍人事件，北市警局防治科警務正薛先得搭上同班列車，當場衝上前奪刀制止。台北市長蔣萬安今上午出席木柵...

影／為何捷運持刀傷人？女子疑幻聽 以為高中生說她壞話

捷運板南線昨深夜驚傳砍人事件，鄭姓高二學生晚上10時許，搭捷運板南線回家，在車廂內突遭王姓女子涉嫌持美工刀劃傷左臉頰，4...

捷運持刀傷人案 侯友宜赴警局慰問…奪刀勇警喊他「大隊長」

捷運板南線昨深夜驚傳砍人事件，鄭姓高二學生遭王姓婦人持美工刀劃傷臉頰。新北市長侯友宜晚間探視完傷者後，今天凌晨前往派出所...

獨家專訪／高中生搭捷運遭女子持刀劃傷臉 勇警衝上前奪刀

捷運板南線深夜驚傳砍人事件，鄭姓高二學生8日晚上10時許，搭捷運板南線回家，在車廂內突遭王姓女子涉嫌持美工刀劃傷左臉頰，...

捷運驚傳持刀傷人 侯友宜探視傷者：全力助醫療照顧與法律追訴

捷運板南線昨天深夜驚傳砍人事件，鄭姓高二學生8日晚上10時許王姓女子持美工刀劃傷左臉。新北市長侯友宜深夜到板橋亞東醫院探...

北捷攻擊事件 侯友宜趕赴探視傷者：暴力事件絕不容忍

台北捷運板橋新埔站8日晚間驚傳有女子持美工刀攻擊旅客，新北市長侯友宜深夜趕赴醫院探視傷者，他透過臉書表示，暴力事件絕不容...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。