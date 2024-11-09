影／為何捷運持刀傷人？女子疑幻聽 以為高中生說她壞話

捷運板南線昨深夜驚傳砍人事件，鄭姓高二學生晚上10時許，搭捷運板南線回家，在車廂內突遭王姓女子涉嫌持美工刀劃傷左臉頰，4名熱心乘客見狀合力上前制止，才未讓事態更嚴重。據了解，王女疑似有幻聽，懷疑鄭姓高中生說他壞話才會持刀行凶。警方今將依傷害罪嫌送辦。

捷運板南線昨晚驚傳持刀傷人事件，涉嫌在捷運車廂內持美工刀行凶的42歲王姓女子先遭4名熱心客合力制伏，隨後為新北市海山警方當場逮捕。

據了解，受傷的乘客是16歲，就讀北市成功高中二年級的鄭姓學生，與同學一起搭捷運返家，卻在車廂內突遭王女持美工刀攻擊，導右臉頰有約3公分刀傷，經救護人員簡單包紮後，送往亞東醫院，並無大礙。

警方昨晚10時17分接獲民眾報案，稱捷運新埔站發生傷害案件，海山警分局江翠及文聖派出所大批員警到場，發現現場已有民眾協助控制犯嫌王女。據了解，王女為慣犯，曾有過在捷運車站與人發生爭吵，疑似患有幻聽，因懷疑鄭姓高中生說他壞話才會持刀行凶。

警方昨當場依現行犯逮捕王女，查扣逞凶用美工刀，警訊後今天將依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。