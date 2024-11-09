捷運持刀傷人案 侯友宜赴警局慰問…奪刀勇警喊他「大隊長」

捷運板南線昨深夜驚傳砍人事件，鄭姓高二學生遭王姓婦人持美工刀劃傷臉頰。新北市長侯友宜晚間探視完傷者後，今天凌晨前往派出所感謝協助奪刀制服王婦的北市警務正薛先得，薛見侯喊聲「大隊長」，原來他曾是侯友宜擔任台北市刑大大隊長時的隊員，也讓英勇警察正面曝光。

薛先得先前接受本報專訪時指出，事發當下有人告訴他，前面車廂有人拿刀傷人，他連忙走過去看，發現有1位男生抓住犯嫌持美工刀的手，但很可惜都無人敢上前協助，他只好親自出馬，衝上前把刀奪下且壓制嫌犯。

「你為什麼持刀傷人，你們認識嗎？」薛先得說，將嫌犯壓制後，曾開口詢問，但嫌犯竟回說，「你又不是警察，我不想告訴你。」嫌犯就不願再開口說話，薛先得見有警察趕到接手，就默默離開捷運站。