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捷運持刀傷人案 侯友宜赴警局慰問…奪刀勇警喊他「大隊長」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜（左）今天凌晨與新北市警察局長廖訓誠（右）前往派出所感謝協助奪刀制伏嫌犯的北市警務正薛先得（中）。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜（左）今天凌晨與新北市警察局長廖訓誠（右）前往派出所感謝協助奪刀制伏嫌犯的北市警務正薛先得（中）。圖／新北市新聞局提供

捷運板南線昨深夜驚傳砍人事件，鄭姓高二學生遭王姓婦人持美工刀劃傷臉頰。新北市長侯友宜晚間探視完傷者後，今天凌晨前往派出所感謝協助奪刀制服王婦的北市警務正薛先得，薛見侯喊聲「大隊長」，原來他曾是侯友宜擔任台北市刑大大隊長時的隊員，也讓英勇警察正面曝光。

薛先得先前接受本報專訪時指出，事發當下有人告訴他，前面車廂有人拿刀傷人，他連忙走過去看，發現有1位男生抓住犯嫌持美工刀的手，但很可惜都無人敢上前協助，他只好親自出馬，衝上前把刀奪下且壓制嫌犯。

「你為什麼持刀傷人，你們認識嗎？」薛先得說，將嫌犯壓制後，曾開口詢問，但嫌犯竟回說，「你又不是警察，我不想告訴你。」嫌犯就不願再開口說話，薛先得見有警察趕到接手，就默默離開捷運站。

侯友宜稍早受訪表示，非常謝謝第一時間見義勇的所有人，加上及時趕到警力，有效遏止犯罪，每個人在不同狀況下，可以做到就做，不能做到要避免自己受傷害。

新北市長侯友宜（左）今天凌晨與新北市警察局長廖訓誠（右）前往派出所感謝協助奪刀制伏嫌犯的北市警務正薛先得（中）。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜（左）今天凌晨與新北市警察局長廖訓誠（右）前往派出所感謝協助奪刀制伏嫌犯的北市警務正薛先得（中）。圖／新北市新聞局提供

侯友宜 北捷 捷運 警察

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