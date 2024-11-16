提供X收購案貸款被套牢 銀行盼馬斯克政壇崛起能解套

3名美國銀行業消息人士表示，馬斯克（Elon Musk）的政治崛起，讓華爾街銀行開始期待，當初在他收購社群媒體平台X時提供的130億美元貸款，可能很快就能脫手。

路透社引述消息人士報導，包括摩根士丹利（Morgan Stanley）和美國銀行（Bank of America）在內的聯貸銀行團當中，有些銀行認為，馬斯克成了美國共和黨籍總統當選人川普（Donald Trump）的重要幕僚後，提高了原名推特（Twitter）的X未來展望，一旦確實如此，將允許他們將這筆債權出售，而毋需蒙受大量的損失。

馬斯克、X、摩根士丹利和美國銀行皆未立即回應路透社的置評請求。

銀行業通常會在收購案完成後不久，將這類貸款出售給投資人。但馬斯克2022年以440億美元買下推特後，這些銀行便被套牢。

因為馬斯克不但大刀闊斧重整平台、裁汰許多內容審查人員，還在平台發表驚人貼文，嚇跑了廣告主，對營收造成打擊。隨著債務違約風險升高，這筆債權的價值跟著萎縮。

其中1名消息人士表示，一些債權銀行近幾個月來已預期X流量會增加，因為在美國總統大選這類重大事件前後，網友會湧入平台，加上川普如今也經常在X發文，他的推特帳號在2021年1月遭當時管理團隊封鎖，馬斯克當家後已恢復權限。

美國銀行業消息人士說，他們冀望這樣的發展以及美國經濟轉強，能讓X的營收提高。

分析師指出，馬斯克與川普的緊密關係，包括獲安排掌管新的政府效率部，可以讓他的旗下事業受惠，包括從電動車大廠特斯拉（Tesla）到太空探索科技公司（SpaceX）。美國總統大選結果揭曉後幾天，特斯拉的市值便創2年來首次超過1兆美元。

川普的競選團隊未立即回應路透社的置評請求。

消息人士表示，X預料將在現行季於12月底結束過後幾週，向銀行團報告最新財報，屆時銀行可決定是否應繼續持有債權，抑或尋找投資人接手。