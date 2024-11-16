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川普陰影籠罩APEC峰會 拜登習近平警告世局動盪

中央社／ 利馬15日綜合外電報導
川普明年1月上任後，全球可能面臨新一波貿易戰。路透
川普明年1月上任後，全球可能面臨新一波貿易戰。路透

美國總統拜登和中國國家主席習近平今天在秘魯首都利馬（Lima）參加亞太經濟合作會議（APEC）期間發表演說時，警告未來恐進入動盪時期。

法新社報導，今年的APEC峰會受到美國前總統川普即將重返白宮執政的陰影籠罩。川普明年1月上任後，全球可能面臨新一波貿易戰，拜登和習近平今天分別警告局勢恐將波濤洶湧。

拜登明天將和習近平舉行任內最後一次官方面對面會談。

據中國官媒新華社報導，習近平今天在APEC企業領袖高峰會（APEC CEO Summit）的書面演講中提到「世界進入新的動蕩變革期，單邊主義、保護主義蔓延，世界經濟碎片化加劇」。

拜登則在會晤日本和南韓的領導人時表示，世界已「達重大政治變革的時刻」。拜登說，美日韓三邊夥伴關係「經久不衰。這是我的希望和期望」。

據韓聯社報導，拜登和習近平今天分別會晤南韓總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol），尹錫悅要求為了「區域穩定與和平」攜手合作。

拜登則警告北韓與俄羅斯「的合作危險且破壞穩定」。近來外界對擁有核武的北韓派兵到烏克蘭作戰的憂慮升高。

川普的「美國優先」（America First）主張是基於貿易保護主義政策、增加國內化石燃料開採及避開外國衝突。這會危及拜登在俄烏戰爭、中東戰事、氣候變遷和貿易等各項議題上建立的聯盟。

經濟學家認為，川普的懲罰性關稅威脅不僅會損害中國經濟，還會損害美國及其貿易夥伴的經濟，也恐將威脅地緣政治穩定。

川普 美國大選

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