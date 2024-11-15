憂川普有意影響利率決策 聯準會高層捍衛獨立性

外界憂心美國準總統川普可能試圖影響聯邦準備理事會（Fed）決策之際，聯準會主席和另一名高層今天捍衛並讚許美國中央銀行體系的獨立性。

法新社報導，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）帶頭捍衛聯準會獨立性，他在德州達拉斯（Dallas）的一場會議上表示，利率決策「不受政府任何其他部門影響而反轉，當然，除了國會之外」。

美國國會在100多年前創建聯邦準備系統（FederalReserve System），之後賦予雙重使命，即在不受政治干預下處理通膨和失業問題，主要是透過升息和降息方式。

聯準會理事庫格勒（Adriana Kugler）附和鮑爾的說法，她稍早在烏拉圭首都蒙特維多（Montevideo）的一場活動中表示：「央行獨立性是實現良好政策和良好經濟成果的基礎。」

鑒於川普曾表達的觀點，分析師憂心聯準會的獨立性可能在即將上任的川普政府中受到壓力。

川普在之前的總統任期任命鮑爾執掌聯準會，但如今對他嚴厲批評，在沒有證據下指控鮑爾支持民主黨，甚至一度懷疑他是否是比中國國家主席習近平更大的敵人。

川普也曾表示，在經濟方面，他比許多聯準會理事擁有「更好的直覺」，主張美國總統應該「至少」在制定利率方面擁有發言權。

川普的言論暗示他可能想影響利率決策，但根據目前法律，川普無權這麼做。

鮑爾今天表示，美國「國會依法創建聯準會，也可依法做想做的事」，「但我們的決定不受任何其他機構的審查」。

鮑爾的聯準會主席任期將於2026年5月屆滿，他不願證實在卸任後是否持續擔任聯準會理事。

鮑爾說：「我確定將做完我的主席任期。我已決定好的就只有這樣。」