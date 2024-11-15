美媒：川普過渡團隊商討終結電動車購車補貼
路透社引述知情人士消息指出，川普過渡團隊計劃終結拜登政府的電動車購車稅收抵免。電動車大廠特斯拉執行長馬斯克之前表示，終止補貼將對特斯拉銷量造成些微影響，但對其競爭對手而言可能是毀滅性打擊。
特斯拉（Tesla）股票今天下跌5.77%、其競爭對手Rivian下跌14.30%、Lucid下跌4.59%。
美國總統拜登（Joe Biden）政府2022年推出「降低通膨法」（Inflation Reduction Act），電動車購車享有7500美元（約新台幣24萬元）稅收抵免為法案內容之一。
川普（Donald Trump）競選時表示要終結拜登的「電動車強制令」，並未說明細節。
路透社今天報導，石油大亨韓姆（Harold Hamm）和北達科他州長柏根（Doug Burgum）領導的能源政策過渡團隊正討論終結稅收抵免，自川普勝選後已密集會面。
美國各大車商的商會組織「汽車創新聯盟」（Alliance for Automotive Innovation）10月15日曾致函國會，敦促保留稅收抵免，表示這對於鞏固美國汽車製造在全球的領導地位至關重要。
消息人士也透露，過渡團隊表示拜登政府的一些清潔能源政策不易終止，且已為共和黨主政的州創造資金來源，但電動車購車稅收抵免被視為容易打擊的目標，團隊認為終止補貼將會在共和黨控制的國會獲得廣泛共識。
馬斯克（Elon Musk）7月被問到相關問題表示，終止補貼可能會稍微影響特斯拉銷量，但對積極發展電動車的傳統汽車製造商，例如通用汽車（GeneralMotors）等競爭對手可能造成毀滅性打擊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言