川普政策將導致「五高」、助漲美股但打擊美債？實則未必

美國總統大選結果再度炒熱「川普交易」，選後美股勁揚，美國公債則大跌、殖利率走高。但市場觀察家警告，選後行情反映濃厚的政治偏見和可能偏頗的市場共識觀點，投資人應慎防實際情況可能恰好相反的風險。

當前的市場共識是，川普因主張大幅減稅、提高關稅和鬆綁監管法規，那將導致「五高」：更高的經濟成長率、更高的財政赤字、更高的通膨率、更高的美股價格，以及更高的美債殖利率。

厭惡川普者強調，川普2.0將助長赤字和通膨。選前發表聯名公開信支持民主黨總統候選人賀錦麗的23位諾貝爾經濟學獎得主，就是持這種看法。赤字和通膨升高顯然不利美債後市。

力挺川普者則強調，川普二度入主白宮將促進經濟成長，有利美股展望。出任財政部長呼聲甚高的貝森特，曾任索羅斯基金管理公司的投資長，日前就在華爾街日報撰文，宣稱選後市場大漲證明投資人擁抱川普2.0經濟願景。

然而，市場共識不論聚焦正面或負面展望，都可能看走眼。

川普2.0對美債是大利空？

美國公債自9月中以來大跌、與價格呈反向關係的殖利率勁升，10年期殖利率現已躍上4.4%。分析師普遍認為，美債賣壓再起，主因是經濟數據比預期強、限縮未來聯準會（Fed）降息空間。債市也擔心川普重返白宮會導致財政赤字失控，迫使聯邦政府擴大發債。聯邦預算問責委員會估計，川普的政策可能導致未來十年美國聯邦債務增添7.75兆美元。

BCA Research旗下Counterpoint首席策略師喬許則認為，選舉結果對債市造成的實際影響恰好相反，關鍵在勞動市場。

喬許解釋，新冠疫情期間提早退休潮狂湧，帶來供應受限震撼；拜資產價格上漲之賜，退休人士仍有錢消費，勞工至今供不應求，企業主要靠移民湧入協助填補人力缺口。但川普信誓旦旦要大舉取締、遣返無證移民，在供應受限情況未除下，這將傷害經濟成長。

因此，喬許預料債市注意力終將轉向成長大幅減速，美債投資人或可伺機逢低買進。

財經部落格The Overshoot創辦人克萊恩指出，許多人認為民主黨敗選是肇因於拜登政府大撒幣導致疫後通膨猛竄，政府決策者若引以為戒，未來在景氣變差時實施謹小慎微的財政政策，將加劇景氣沉淪。屆時，債券作為避險工具的吸引力勢必增強，更多的避險買盤會推升債券價格、壓低殖利率。

川普2.0對美股是大利多？

市場共識似乎認定，川普承諾延續第一任時實施的減稅措施，並且鬆綁監管法規並大砍繁複縟節，可望進一步助長企業獲利並激發市場活力，對美股不啻是大利多。

但另一方面，川普主張大幅提高關稅，卻對美股展望不利。據巴克萊分析師團隊估計，川普2.0若對所有進口貨品課徵10%關稅，且對中國進口貨重課60%稅率，標普500成分股公司2025年每股盈餘可能因此降低3.2%；假如貿易夥伴國以報復性關稅還擊，標普500每股盈餘可能再降1.5%。

巴克萊分析師克里希納表示：「提議的新關稅就算落實，對企業盈餘的直接負面影響也可能輕微。話雖如此，成本通膨衍生的次級效應將對企業盈餘構成一股影響遞增的逆風，造成進一步傷害。」他認為倚賴全球供應鏈的非必需性消費、工業、科技和醫療保健類股，面臨的風險最大。

總經投資顧問公司Monetary Macro投資長王造也認為，川普的關稅政策恐對美股不利。但他舉的理由與眾不同：提高關稅導致的實際效應不是通膨，而是成本重分配。王造解釋，需求倘若缺乏彈性，這種需求僵固性將阻撓企業調漲價格，企業若自行吸收增加的成本將侵蝕利潤。

其他分析師大多認為，川普2.0重課關稅可能逼迫製造商把生產線遷回美國，加上大舉遣返無證移民，都會推高勞動成本，而企業若把隨加徵關稅增加的成本轉嫁給消費者，也會助長通膨。