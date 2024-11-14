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喜憂參半…川普當選影響全球航運 貨櫃輪五哥：維持全年展望

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
赫伯羅德（Hapag-Lloyd）14日表示，上季獲利合乎預期，並維持先前調高的年度展望。圖／路透
赫伯羅德（Hapag-Lloyd）14日表示，上季獲利合乎預期，並維持先前調高的年度展望。圖／路透

全球第五大貨櫃航運商赫伯羅德（Hapag-Lloyd）14日表示，持續受惠於強勁需求和高漲運價，上季獲利合乎預期，並維持先前調高的年度展望，但警告運價波動劇烈與地緣政治挑戰，仍使前景出現不確定性。

赫伯羅德執行長詹森（Rolf Habben Jansen）受訪時指出，川普在美國總統大選中勝出，對全球航運憂喜參半。正面的總經推力，可能會被關稅的傷害效應所抵消。股市反應正向，可能代表未來有更多經濟成長，但關稅議論不斷，則可能讓世界踩煞車。

該公司表示，部分航線的運能依舊不足，但現貨運價波動極大，運輸成本上揚，以及全球供應鏈再受干擾的情況日益明顯，執行董事會認為，本會計年度的最後幾個月將充滿挑戰，並有不確定性。

赫伯羅德說，今年1-9月平均運價為每20呎標準貨櫃（TEU）1,467美元，年減9%。業界研究顯示，今年全球航運需求預計年增5.5%，明年料年增3%。

儘管如此，該公司第3季表現突出，平均運價大漲約23%；跨太平洋和遠東航線的運量攀升，帶動主要航運部門的整體運量提高3.8%。

有鑒於此，上季稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）為14.8億歐元（15.6億美元），高於去年同期的6.8億歐元；息稅前盈餘（EBIT）也升至9.71億歐元，均大致符合公司預期。

全年而言，該公司10月已上調年度展望，目前仍估計集團年度EBITDA在42億-46億歐元，EBIT在22億-26億歐元。

川普 美國大選 航線

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