川普重返白宮擬對貿易開刀 非洲憂失免關稅免配額輸美優惠

美國總統當選人川普明年將重返白宮，南非柑橘類水果果農等非洲產業開始擔心，在川普統治下，其對美國出口所享有的免關稅及免配額優惠可能被一筆勾消。

法新社報導，在32個非洲國家，有1800項產品受益於美國「非洲成長暨機會法」（AGOA）的進入市場優惠措施，柑橘類水果是其中之一。南非、肯亞、奈及利亞與迦納企業透過AGOA賺得最多美元利潤。

然而，川普（Donald Trump）曾誓言對所有出口至美國的產品課徵至少10%關稅，AGOA適用名單是否會更新充滿不確定性。

分析師表示，2000年通過的AGOA明年將到期，即便沒有整個撤銷，可能也會進行修法，恐對非洲各地企業及就業機會造成負面影響。

南非柑橘類果農協會執行長查德威克（Justin Chadwick）告訴法新社：「如果南非被移出AGOA名單，數以千計農村工作恐受衝擊，並損失逾10億鍰外銷營收。」

曾任聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）秘書長的肯亞政治人物基杜伊（Mukhisa Kituyi）指出：「美國想要的是…針對他們聲稱透過第三國以「洗產地」的方法進行貿易設下限制。」

例如，防止企業從中國或印度進口紡織品，在非洲進行縫製，然後將成品當作非洲衣物出口至美國。