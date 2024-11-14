揭川普勝選3主因！永豐金黃蔭基：上台一定加關稅 台廠6產業要小心

美國總統大選共和黨川普贏得大位，明年將重返白宮，震撼近期金融市場，永豐金（2890）首席經濟學家黃蔭基表示，2024年川普能勝選有三大主因，物價高漲，非法移民，社會犯罪。

如今川普當選，將走國家主義、孤立主義、保護主義，地緣政治美中對抗更白熱化，從外交到內政，經濟到財政，對世界各國都造成更高的不確定性。

但能肯定的是，川普上台一定會做的就是「加關稅」，黃蔭基說，因為這是最直接、最快達到競選承諾的方式。

川普提高關稅，中國大陸勢必是受傷最深，黃蔭基提醒，台廠在中國大陸布局的，有六大產業要特別注意，分別是半導體、5G通訊設備、太陽能、鋼鐵、家電產品，電動車和電池。

至於川普政策可能導致的通膨上升，黃蔭基表示，股價、物價、房價連動，東西變貴了，大家錢就不想存銀行，而會想去買高股息ETF；對明年股市並不看淡。

他對今年台股的看法是，「龍騰祥雲意氣發」，明年生肖蛇年是「神采飛揚福續昂」。

預期MAGA（讓美國再次偉大）會讓通膨捲土重來，黃蔭基表示，原先預期美國聯準會的降息步驟是「4+4」，也就是今年、明年各4碼，現在改為「4+2」，今年4碼、明年2碼，而明年是在上半年。

至於台灣的中央銀行，黃蔭基預期，明年利率維持2％不變，不會跟隨美國聯準會降息；因為總裁楊金龍曾說，「如果物價漲幅高於1.5%，我很難降息」。