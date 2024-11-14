川普祭60%關稅對陸開刀？楊金龍懷疑只是「策略」：但3產品有可能

川普明年重返白宮，競選時的提高關稅政見是否落實？央行總裁楊金龍14日對此表示懷疑，認為川普的說法應該只是「策略」，但如果對鋰電池、太陽能板、電動車外貿新三樣課徵高關稅，也許有可能超過60％，但對其他消費性商品的課以60％關稅的可能性，他持懷疑看法。

央行、金管會、財政部14日赴立法院財委會專題報告「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策」，並滿質詢。

立委賴士葆質詢指出，如果美國真的對中國大陸課徵60％，對全世界課徵10％的關稅會產生什麼狀況？楊金龍表示，拜登執政對中國大陸關稅是19.3％，

對其他是3％，從30％提高至10％、20％提高至60％，他個人懷疑「真的有可能嗎？」

楊金龍表示，他不是說不可能，而是懷疑，但如果說是對新三樣：鋰電池、太陽能板、電動車課徵高關稅，是有可能會超過60％，但對於其他消費產品也課徵60％高關稅的可能性不高，因為美國非常依賴中國大陸的消費產品。

賴士葆不放棄，持續追問如果真的課徵60％會怎樣？楊總裁以Fed主席鮑爾的話回應，對於川普的政見他不預測、不假設、不猜測，因為政策推出的時間點及規模都還不知道。