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川普獲「完全執政」 會計師：政策影響商業逐漸有感

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
美國總統當選人川普上任後，全球供應鏈將面臨挑戰。路透
美國總統當選人川普上任後，全球供應鏈將面臨挑戰。路透

美國總統大選底定後，13日再傳出特斯拉創辦人馬斯克入閣、參眾議院共和黨都過半的兩大震撼消息，專家分析，稅務上確定美國在地個人或企業會減稅，持續鼓勵製造中心移往美國，對中國關稅則保持強硬態度，過往因避免美中貿易戰，討論到「中國+1」時將業務移往墨西哥、越南將失效，將是全球企業一大考驗。

美國總統當選人川普延攬馬斯克入閣，且共和黨在參眾議院獲得過半席次，意味川普將完全執政；KPMG安侯建業聯合事務所美國會計師陳彩鳳14日在CEO前瞻調查上表示，川普目前與稅務相關都「只有政策、沒有政見」，就是保留全方位的彈性，包括關稅100年來最高關稅、減稅到15％等消息都是政見，是川普在公開場合口頭提出來的。

陳彩鳳指出，目前較為明確的部分，第一，美國在地個人或企業一定會減稅，因為前美國總統拜登沒有推翻2017年川普的減稅政策；第二，川普會延續Made in USA，鼓勵企業將製造中心移往美國。

陳彩鳳提醒，企業公司若經營大量主要獲利來源是美國市場，就必須關注在地營運相關稅賦，包括員工住在美國，繳美國個人稅可能下降，美國公司企業最低稅負制等都會比較減輕，獲利也可能因為稅改會比較好。

陳彩鳳分析，外界相當關注台美之間的類租稅協定（美國聯邦稅法第894A條提案），當時因為眾議院沒過半，加上今年上半年總統大選等情勢影響而因此停擺，現在參眾兩議院都在共和黨控制下，美國當地市場營運產生的獲利，以後有沒有辦法透過比較優惠的股利扣繳稅款，把錢匯出美國，對台資企業而言才能享受到租稅優惠。

川普當選也會直接影響到全球供應鏈，陳彩鳳說，就目前可取得的訊息判斷，關稅政策將延續對中國態度強硬，而過去因避免受美中貿易戰波及，許多企業談到「中國+1」時，都考慮移往墨西哥、越南，撤出移轉對企業的成本高，不過現在都瞬間變成高關稅地區，考驗全球企業，即使台灣企業在調度上相對優秀，仍是非常艱鉅的挑戰。

陳彩鳳認為，美國以高度關稅干預供應鏈移轉或選擇，以政策影響商業的程度，會越來越顯著。她舉例，昨天與一家惠普供應鏈的上市公司客戶討論，對方就考慮移轉到目前跟美國比較友善的印度，但是否轉移到當地設廠，還要看是否取得當地租稅優惠。

陳彩鳳指出，印度雖然有著很好的人口紅利，但印度政府相當機伶，要求設廠必須保證多少程度的高科技移入且財務預測要20年，之所以這麼有底氣，代表背後有美國市場支持，對於干預程度非常有感，未來以美國市場為主的供應鏈都要準備面臨即將到來的供應戰。

川普 美國大選

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