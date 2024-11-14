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「 跟 X打對台」美國大選後…網路社群平台Bluesky人氣直竄

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Bluesky 宣稱目前用戶已有1,520萬，但相較其他主流社群網站仍只算是小咖。美聯社
Bluesky 宣稱目前用戶已有1,520萬，但相較其他主流社群網站仍只算是小咖。美聯社

網路新創社群平台 Bluesky 最近一周用戶激增逾125萬，可見在馬斯克力挺川普當選美國總統後，不滿X平台向右派傾斜的用戶正紛紛轉投其他平台。

Bluesky宣稱目前用戶已有1,520萬，但相較其他主流社群網站仍只算是小咖。Meta執行長祖克柏10月表示，Threads每月活躍用戶已有近2.75億。馬斯克5月則宣稱X擁有6億名活躍用戶。

這是Bluesky用戶最近幾個月內第二度顯著成長。Bluesky表示，巴西最高法院以X平台未能遵守審核政策而關閉在當地運作後，他們的平台在9月新增200萬用戶。

網路流量和監控服務Similarweb周二在網誌上寫道：「記者、政治人物和新聞愛好者也在鼓吹Bluesky是比Threads還好的X替代選項。」

有些加入Bluesky的用戶表示，他們轉向這個服務是因為馬斯克公開力挺川普。有一個用戶在Bluesky發辛說：「令人震驚的是，馬斯克已經把推特（X前身）變成了一個川普的宣傳機器，充斥著不實訊息和假訊息。」

Bluesky功能上和X、臉書和IG相似，用戶可以創建個人檔案、關注其他帳戶、點讚和分享，也可以發送私人訊息。Bluesky用戶可以根據自己的興趣選擇觀看不同的動態。他們可以看到由自己選擇關注的人所組成的傳統動態，或者瀏覽專注於特定主題的動態，譬如科學、園藝或「貓咪照片」。

Bluesky 問世之初像是一個計畫而非公司。推特創辦人多爾西 2019 年底宣布創建Bluesky，這是一個由推特資助的獨立計畫，旨在建立一個新的社交網路協定，可以讓任何人在其上構建網路，理論上可以創造更多的競爭和用戶自由。電子郵件即是一個網際網路協定的例子，所有人都可以創建電子郵件服務，並發送電子郵件給使用其他服務商的人。

不過，多爾西去年已經離開了Bluesky的董事會。他批評Bluesky變得更像是一家傳統公司，而非僅僅創建一個技術協定。

川普 社群 美國大選

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