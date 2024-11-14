美股漲勢後繼乏力 費半連四跌 選後影響和降息效應相抵

美國股市道瓊工業指數和道瓊工業指數周三收盤微漲，那斯達克綜合指數和費城半導體指數下挫，投資人評估美國選後影響抵銷聯準會（Fed）降息的押注後，美股是否漲過了頭。

道瓊工業指數收漲47.21點，漲幅0.1%，報43,958.19點；標普500指數微漲1.39點，漲幅0.02%，報5,985.38點；那斯達克綜合指數下跌50.66點，跌幅0.3%，報19,230.74點。費城半導體指數大跌2%，已連續四天下挫。

超微（AMD）大跌3%，超微證實將裁撤全球4%人力。美超微電腦（Super Micro Computer）延後提交7~9月季報的10-Q文件，股價大跌6.3%。

台積電ADR跌2.7%。

美國核心通膨率10月保持堅挺，但符合預期，可見聯準會（Fed）官員在遏制通膨壓力方面尚待努力。報告公布後，芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算12月降息25個基點的可能性超過82%，高於周一的58.7%。

明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里表示，最新公佈的數據報告證實通膨率正在朝著央行2%的目標邁進。達拉斯聯邦準備銀行總裁洛根表示，儘管可能需要進一步降息，但鑒於目前貨幣政策限制程度的不確定性，決策者應謹慎行事。

美國勞工部勞工統計局公布，10月消費者物價指數（CPI）年增率為2.6%，符合經濟學家的預測。

不過，美國10年期公債殖利率數據公布後收復失地，最高升至4.46%，投資人關注川普的政策可能加劇對通膨的長期預期。

Edward Jones高級投資策略師Angelo Kourkafas說：「我們得到了一個與預期相符的數字，這有助於減輕疑慮。從今天的數據來看，我們沒有看到任何不利於12月降息的因素。」他認為，非必需消費品股當日漲幅超過1%，很可能是由於對降息的押注。

Wedbush Securities公司董事總經理兼股票交易主管Sahak Manuelian認為，共和黨可望贏得眾議院多數席位，這表示川普可能更容易推行他的政策。

巴克萊的美國股票策略和全球股票掛鉤策略主管Venu Krishna認為，市場正在與利率、通膨和價位抗衡，「現在的阻力比2016年川普上任總統時更大」。

Spirit AirlinesS周三股價暴跌59%，有報導稱這家美國航空公司正準備申請破產保護，同時該公司表示正在與債權人進行談判。

Rivian飆漲13.7%，因福斯周二提高了對這家電動汽車製造商的投資。