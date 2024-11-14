川普上任前晶片法補助趕進度 Akash獲挹注逾5.9億

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國商務部今天表示，已同意提供高達1820萬美元（約新台幣5億9080萬元）補助給Akash Systems，以協助興建一座面積4萬平方英尺的先進半導體製程的無塵室空間。

路透社報導，這項補助資金來自527億美元的半導體製造研究補助計畫，再加上來自Akash、創投公司和其他民間投資人的資金，支援在加州西奧克蘭（West Oakland）的一項規模1億2100萬美元投資，以量產各種使用鑽石冷卻（Diamond Cooling）技術的基板、裝置和系統。

Akash利用其「鑽石冷卻」科技，改善人工智慧（AI）資料中心的散熱管理。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）指出，對Akash的補助有助確保「美國在半導體供應鏈的每一個環節都處於全球領先地位」。

2022年美國國會在兩黨支持下通過「晶片法」（Chips and Science Act），商務部在初步協議中允諾提供約360億美元補助給20家企業，藉此吸引晶片製造商將產線從亞洲拓展到美國。

截至目前，僅有一家業者獲核定公告，即美國半導體製造商Polar Semiconductor取得了1億2300萬美元補助，用於其明尼蘇達州擴廠計畫。

美國商務部目前正趕在總統當選人川普上任前敲定重大補助案。路透上週披露，台積電、格芯及另外至少一家晶片製造商將取得美國拜登政府發放的最後一批補助。

川普 美國大選

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