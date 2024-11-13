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馬斯克光環加持！狗狗幣24小時飆51％ 市值超車賓士、愛迪達

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
狗狗幣價格直線竄升，市值一度超越賓士、愛迪達等知名企業。路透社
狗狗幣價格直線竄升，市值一度超越賓士、愛迪達等知名企業。路透社

科技大亨馬斯克成了川普親信，不只讓特斯拉股價水漲船高，他以往力挺的狗狗幣，價格也直線竄升，市值一度超越賓士愛迪達等知名企業。

狗狗幣12日一度暴衝51%至0.43美元，市值站上635億美元，遠高於一個月前的約160億美元。這款虛幣上周漲勢大勝近來飆漲的比特幣，讓狗狗幣從第八大加密貨幣，升格成第六大虛幣。

狗狗幣市值一度衝上635億美元，超越許多家喻戶曉的大公司，像是通用汽車（市值631億美元）、賓士（593億美元）、愛迪達（425億美元）、Lululemon（391億美元）等。

但狗狗幣13日價格拉回，來到0.37美元左右。

狗狗幣價格噴高，據了解與馬斯克有關。不只因為馬斯克是狗狗幣支持者，也因為他成了川普核心圈子的重要成員。

川普12日宣布，馬斯克和企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）將率領政府效率部（DOGE）。效率部的英文縮寫，撞名狗狗幣（DOGE），也進一步提高外界對這款迷因幣的興趣。

專家指出，狗狗幣漲勢與馬斯克在新政府的角色有關，投機者相信，馬斯克參與新內閣，有望拉抬狗狗幣價格。Presto研究公司的加密貨幣分析師Min Jung說，狗狗幣是頭號迷因幣，在散戶間識別度高，是這款虛幣表現突出的主要因素。

加密貨幣 川普 愛迪達 狗狗幣 美國大選 賓士 馬斯克

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