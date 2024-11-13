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川普宣布將設政府效率部 狗狗幣飆漲2成為加密貨幣最大贏家

中央社／ 紐約12日綜合外電報導
狗狗幣新一波攀升近20%，是美國選後加密貨幣漲勢中的最大贏家之一。 路透社
狗狗幣新一波攀升近20%，是美國選後加密貨幣漲勢中的最大贏家之一。 路透社

美國共和黨籍總統當選人川普今天正式宣布將成立政府效率部後，加密貨幣狗狗幣」（Dogecoin）飆升了20%，延續大選後的漲勢。

川普在聲明中稱「政府效率部」（Department ofGovernment Efficiency）為DOGE，此一英文縮寫也是狗狗幣的市場代碼。

川普聲明指出，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）與前共和黨總統參選人、資產管理公司Strive Asset Management共同創辦人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）將會執掌政府效率部。

川普又說，他們將共同「替我的政府鋪路，以期瓦解政府官僚體系、撤銷多餘的監管程序、刪減浪費性支出，並調整聯邦機關結構」。

美國財經媒體CNBC報導，狗狗幣新一波攀升近20%，是美國選後加密貨幣漲勢中的最大贏家之一，自選舉日以來已飆升153%，相比之下，比特幣（Bitcoin）在同期上漲30%。

狗狗幣在本週也超越了瑞波幣（XRP），成為市值第6大的加密貨幣。

加密貨幣 川普 狗狗幣 美國大選 馬斯克

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