華郵：川普上任後 可能擋下TikTok禁令

「華盛頓郵報」引述知情人士的話報導，美國總統當選人川普預計明年上任後，將試圖阻止美國對陸資短影音平台TikTok的禁令。因為在競選期間，川普曾承諾，若是成功勝選將拯救這款流行的社交媒體應用程式。

華盛頓郵報報導，根據美國兩黨在今年4月通過的法律，這款短影音應用程式面臨最後通牒，必須在2025年1月前出售在美業務給非大陸買家，否則將禁止在美國使用。

川普前顧問康威（Kellyanne Conway）表示，川普很欣賞TikTok的影響力，並在競選期間巧妙利用TikTok、播客（Podcast）等新媒體取得勝利。

川普目前並未宣布TikTok禁令，但一些顧問已表態，希望川普在必要時代表TikTok進行干預。川普在白宮的第1個任期內簽署了1項禁止TikTok的行政命令，但在今年總統競選期間，川普立場大轉彎，誓言要保護TikTok，並在6月創辦TikTok帳號後，發布的首支影片中表明要「拯救TikTok」。

目前法律規定TikTok母公司字節跳動剝離該業務的最後期限是2025年1月19日，也就是川普就職的前一天。但字節跳動認為這一禁令違憲，即使敗訴，仍可能將這一問題延後到川普的第2任期。

這項「保護美國人免受外國對手應用程式侵害法案」（Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act）賦予總統權力，如果政府認為出售已取得「重大進展」，則可以將撤資期限延長90天。

美國司法部前國安顧問羅森施泰因（Alan Rozenshtein）指出，如果最後期限是在川普上任後，且總統想徹底終止這項禁令，川普可能會呼籲國會廢除法案，或鼓勵他的司法部長不要執行這項法規。

如果川普確實試圖擋下禁令，對於這名幾乎不放過任何機會攻擊大陸的總統當選人來說，這代表著重大的政策轉變。在第1個任期即將結束時，川普主導了對字節跳動的聯邦調查，當時的調查也試圖推動TikTok的出售。

知情人士表示，字節跳動在幾個月前就意識到，川普勝選是公司留住TikTok控制權的最佳機會。

不過，羅森施泰因提到，在沒有正式行動的情況下叫停禁令可能會很棘手，因為法案針對的是蘋果、Google等科技巨頭的應用程式商店，如果他們繼續在商店提供TikTok，將被處以罰款，儘管川普可能擋下禁令，這些科技巨頭仍可能因總統反覆無常的態度，擔心隨時可能違法而持謹慎態度。