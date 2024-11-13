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川普當選添多邊貿易變數 外交部估不影響APEC運作

中央社／ 利馬12日電
秘魯APEC年會登場，台灣代表團於當地時間12日下午舉辦資深官員新聞說明會，經濟部國際貿易署副署長劉威廉（圖）出席說明。中央社
秘魯APEC年會登場，台灣代表團於當地時間12日下午舉辦資深官員新聞說明會，經濟部國際貿易署副署長劉威廉（圖）出席說明。中央社

美國大選結果日前出爐，提倡貿易保護主義的川普將重返白宮。APEC台灣資深官員代表之一、外交部國組司司長孫儉元今天指出，APEC並不會因單一經濟體政策可能改變而影響本身運作，他認為APEC將會持續有效。

經濟部貿易署副署長劉威廉則認為，若世界貿易組織（WTO）持續弱化，APEC角色可能會越來越吃重。

2024亞太經濟合作會議（APEC）由秘魯主辦，今年會議主題為「賦權、包容、成長」，年會已在10日登場，總結資深官員會議（CSOM）今天中午落幕，台灣資深官員代表為外交部國組司司長孫儉元和經濟部貿易署副署長劉威廉。

貿易署負責APEC資深官員會議（SOM）下轄貿易暨投資委員會（CTI）相關議題，劉威廉指出，今年CTI會議分為4大討論主軸，包括「支持多邊貿易體系」、「推動區域經濟整合」、「貿易便捷化、連結性、數位及創新」、「包容及永續」。

在支持多邊貿易體系方面，劉威廉表示，主辦國盼透過APEC場域成員溝通，加速WTO議題進程、落實第13屆部長會議（MC13）成果，並在2026年MC14之前有具體進展，議題涵蓋農業改革、漁業補貼、改善爭端解決機制、電子傳輸免徵關稅、WTO促進永續包容等。

劉威廉強調，各會員期待APEC能扮演支持WTO角色，在當今越來越複雜的國際貿易環境中發揮穩定效果。

不過，近日美國大選結果出爐，川普將重返白宮，由於川普反對多邊貿易並曾多次批評WTO，外界認為APEC影響力也會消減。

劉威廉表示，WTO和APEC角色不同，WTO是訂定國際貿易規範的組織，APEC則是針對尚未成形貿易體系做孵化器角色，會員除腦力激盪（brainstorming）也會進行雙邊交流；他認為，WTO是否會弱化還需觀察，假設WTO弱化，APEC角色可能會越來越吃重。

孫儉元進一步指出，APEC是性質相當特殊多邊論壇，雖然談的是經貿議題，但主要是凝聚共識、想法，不會觸及市場准入、關稅等具體議題，因此和WTO不同。

對於美國大選是否影響會議氛圍，孫儉元表示，這次總結資深官員會議並無針對美大選結果表現任何關切，且正因兩者性質不同，APEC並不會因單一經濟體政策可能改變而影響本身運作，APEC將會持續有效。

此外，APEC架構下常設CTI等4大委員會及為推動數位創新而設立的 「數位經濟指導小組」（DESG），後者主要推動「APEC 網路及數位經濟路徑圖」（AIDER）。孫儉元表示，今年台灣共貢獻20個提案，彰顯在網路及數位經濟領域的豐沛動能。

川普 美國大選

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