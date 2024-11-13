快訊

快關窗！桃園觀音疑酸性氣體外洩 橘色氣體成分曝光這2里當心

聯合報社論／川普善變誠可慮，賴政府缺乏主見更堪憂

揭陳時中餐敘美女醫師 王鴻薇深夜道歉：未來嚴謹查證

美股三大指數收黑 投資人認真思考川普政策負面影響

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普概念股漲勢停歇。路透
川普概念股漲勢停歇。路透

受到公債殖利率上升影響，美股屢創高點的漲勢周二後繼無力，道瓊工業指數下跌382點。投資人獲利了結，一面也思考川普上台後決策的影響。

標普500指數、道瓊工業指數和那斯達克綜合指數週一連袂創下歷史新高後，周二轉跌。標普500指數跌17.36點，跌幅0.3%，收在5,983.99點，美國大選日以來首度下跌；道瓊工業指數跌0.9%收在43,910.98點；那斯達克綜合指數跌0.1%收在19,281.40點。

費城半導體指數跌0.9%，台積電ADR跌1.2%，輝達（NVIDIA）漲2.1%。

美國10年期公債殖利率升至4.430%，上周五為4.307%。

投資人對於美國下一屆政府政策是否會加劇通膨的疑慮升溫。歐洲股市重挫2%，歐洲央行決策者警告，川普提高關稅的決策將阻礙全球經濟成長。

所謂川普概念股漲勢停歇，特斯拉（Tesla）大跌6.2%。代表小型股的羅素2000指數跌1.8%，和銀行股也下跌。不過，比特幣繼續上漲2.8%，至89,525美元，創歷史新高。過去三天，這種虛擬貨幣累計上漲了17%，創下自2023年3月以來的三天最大漲幅。

花旗Chris Montagu等策略師表示，大選後美股的漲勢可能停滯，因投資人開始獲利了結。

Cresset Capital投資長Jack Ablin則說：「美國10年期公債殖利率對股市上漲形成阻力，這裡有一些相互矛盾的訊號，投資人一方面在慶祝各種成長措施，但債券市場卻在反擊。」

明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里表示，他會關注周三發布的通膨數據，以確定在聯準會（Fed）12月會議上再次降息是否為適當之舉。

個股方面，Shopify因業績強勁而大漲21%。

生技公司Novavax大跌6%，該公司因COVID-19疫苗銷售低於預期而調降年度營收預測。

霍尼韋爾(Honeywell)大漲3.8%創下歷史新高，維權投資人Elliott Investment表示已在這家工業集團建立了價值超過50億美元的持股，並呼籲該公司分拆。

川普 指數 美國大選 通膨

延伸閱讀

川普任命前州長赫克比為駐以色列大使 首重中東和平

川普2.0時代 中小股有料

川普恐掀貿易戰 本周APEC峰會陰影籠罩

川普2.0為2025年投資市場投下變數 Amundi鋒裕匯理看好4大投資產品

相關新聞

美債挫跌 期貨空單連四天大增！押川普政策重燃通膨

美國公債周二（12日）走低，因投資級公司債發行計畫增加而承受壓力。此外，交易人士正加碼押注美債市場進一步走低，預期川普承...

美元指數漲至半年來最高 川普關稅引發通膨疑慮

隨著投資人關注川普上台後通膨可能復燃的風險，美元周二漲到六個月來的最高價位，公債殖利率也大幅上升。

「川普2.0」彭博：市場憂通膨再起

金融市場至今對美國大選結果的反應，證明投資人熱切擁抱「川普2.0」的願景，但彭博資訊專欄作家柏吉斯（Robert Bur...

韓推特別晶片法 應對川普風險

南韓執政黨提出一項特別晶片法案，將為半導體製造商提供補貼，並豁免全國工時上限，以因應即將上任的美國總統川普揚言祭出的種種...

強勢川普回宮1／台積電沒有說不的權利 南韓擴大採購天然氣 台灣3大危機來了

「川普是一個不論盟友或對手，都要明算帳的人，」台大政治系教授張登及在回答未來川普政府會對台灣採取哪些措施時，認為應該區分是川普個人或他的團隊來處理這些問題…

川普恐掀貿易戰 本周APEC峰會陰影籠罩

美國、中國及其他亞太國家領袖本周將齊聚秘魯首都利馬，召開亞太經濟合作（APEC）峰會，但美國總統當選人川普執政後恐使世界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。