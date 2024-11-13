「川普2.0」彭博：市場憂通膨再起

金融市場至今對美國大選結果的反應，證明投資人熱切擁抱「川普2.0」的願景，但彭博資訊專欄作家柏吉斯（Robert Burgess）認為，除此之外，股市表現究竟證明什麼，其實並不清楚，且川普及幕僚們必須對一些重要經濟政策提出答案的時間，已逐漸逼近。

且看美國公債市場及美元匯率表現，已顯示市場的確擔憂川普新政策將使通膨回升，這也意味利率將在較高水位維持更久，金融情勢轉緊將約束經濟成長。

柏吉斯預測，如果川普或幕僚不在短期內說明提高關稅與遣返移民等政策的具體作法，股市投資人便可能醞釀一波逆襲，尤其各界普遍預料通膨死灰復燃。

因此投資人可能很快就拋開川普減稅與鬆綁法規的承諾，轉而重新評估川普2.0政策將對經濟造成多大干擾。

公債市場顯然擔憂此點。選後第二天所有美國公債平均殖利率升到4.4%，是7月以來高點，到上周末才小幅回降到4.31%，比9月中大幅上升約0.8個百分點。

為何Fed正展開降息周期之際，公債殖利率不降反升？顯然是因為市場擔憂通膨再起。