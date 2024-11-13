川普交易發威美股紅火 特斯拉飆漲 馬斯克身價大增700億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇季晶晶黃淑玲／綜合外電
「川普交易」繼續發威，美股三大指數11日同創新高。 （歐新社）
「川普交易」繼續發威，美股三大指數11日同創新高。 （歐新社）

川普交易」繼續發威，美股三大指數11日同創新高，標普500指數首度漲破6,000點，特斯拉5日以來累計狂漲39%，帶動執行長馬斯克身價同期飆增700億美元。

華爾街知名策略師雅德尼（Ed Yardeni）表示，川普的經濟政策喚醒投資人的「動物本能」，將推動標普500指數在2030年底前衝上10,000點。

華爾街三大指數11日全都締造收盤新高價。標普500指數上漲0.1%至6,001.35點。那斯達克綜合指數漲到19,298.77點，道瓊工業指數揚升0.7%，收在44,293.13點。

標普500指數走勢
標普500指數走勢

不過經過連番上揚，美股12日早盤漲勢稍歇，在平盤附近狹幅波動。

在川普交易帶動下，特斯拉躍升9%，從美國大選投票日以來累計漲逾39%，為四年來最大五日漲幅，市值增加3,000多億美元，突破1.1兆美元。

根據富比士（Forbes）即時億萬富豪排行榜，馬斯克的身價增至3,200億美元，穩坐全球首富，比第二名的甲骨文創辦人艾里森多出近900億美元。

身經百戰的Yardeni研究公司總裁雅德尼表示，美國總統當選人川普的經濟政策喚醒投資人的「動物本能」，他預期標普500指數今年底將漲上6,100點，2025年站上7,000點，2026年底衝上8,000點，2030年底前將衝破10,000點。

雅德尼指出，「股市投資人對於政權更迭，以致對商業更友好、推動減稅和放鬆管制的政府感到興奮」。他的預測根據，是川普政策（特別是下調企業稅率）將推升美國企業獲利。他還說，如果俄烏戰爭和中東衝突得到解決，預計股市還將進一步上漲。

雅德尼說，「雖然我們預計直至2030年不會出現熊市，但無疑中途會有一些回調」，即便如此，消費者和企業的樂觀情緒很有可能改善，並重複2016年川普當選時的相同路徑，「動物本能捲土重來」。

川普 美國大選

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