因應川普上任衍生風險 韓執政黨提案補助晶片廠

韓國執政黨昨天提出法案，規劃向晶片製造商提供補貼，並免除勞工工時上限，藉此因應美國總統當選人川普未來上任可能採取的措施所帶來的風險。

路透社報導，韓國為亞洲第4大經濟體，十分仰賴貿易，而半導體產業對韓國至關重要，去年晶片占其出口總值的16%。

上週，韓國總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）警告說，川普揚言對中國進口產品徵收高額關稅，可能會導致競爭對手中國大幅降低出口價格，從而削弱韓國晶片廠的海外競爭力。

在韓國執政黨提出這項法案之際，三星電子（Samsung Electronics）等晶片製造商也準備迎接來自台灣、中國等對手日益激烈的競爭。

三星和SK海力士（SK Hynix）股價今天擴大跌幅，主因擔心川普上任後可能徵收關稅，以及美國限制向中國銷售人工智慧（AI）晶片。

法案提案人之一、國會議員李喆圭（Lee Chul-gyu）在聲明中說，在美中半導體貿易戰中，中國、日本、台灣與美國都向製造廠提供補貼，這項法案將有助韓國企業因應挑戰。

根據法案，一些參與研發的員工可延長工時，不受勞動法有關每週工時最多52小時的規定限制。

三星的勞工工會本月反對此舉，稱三星公司試圖將自身「管理失敗」歸咎於法律。

川普今年10月揚言取消對台灣台積電、韓國三星和SK海力士等公司的聯邦晶片補助，轉而徵收進口關稅。