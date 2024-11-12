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力拱川普勝選後 馬斯克身價狂增700億美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
光看帳面數字，沒計其他效應，特斯拉執行長馬斯克出錢出力挺川普選總統，非常值得。 美聯社
光看帳面數字，沒計其他效應，特斯拉執行長馬斯克出錢出力挺川普選總統，非常值得。 美聯社

特斯拉執行長馬斯克力挺川普競選美國總統，已斥資至少1.3億美元，現在知情人士透露，馬斯克輔選川普所成立的政治團體已砸下2億美元。對馬斯克來說，這項支出顯然相當值得，因為在川普確定勝出後，特斯拉股價短短幾天就瘋狂上漲39%，馬斯克的財富也飆增約700億美元。

根據富比士（Forbes）即時億萬富豪排行榜，馬斯克的身價增至3,200億美元，穩坐全球首富，財富比第二名的甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison）多出近900億美元。艾里森和馬斯克交情深厚，曾擔任特斯拉董事，長期以來也都是共和黨金主，甲骨文股價也有「川普加持」，漲了10%，讓艾里森的身價增加200億美元。

在加密貨幣產業中，川普勝選的大贏家是Coinbase執行長阿姆斯壯（Brian Armstrong），他的身價自川普篤定重返白宮後，增加45億美元。Coinbase股價周一單日就大漲20%，上周二選後至今，累計漲幅67%。Coinbase在這次大選中是支持加密貨幣候選人的主要金主，捐助的候選人大多當選，加密幣未來相關法規可望有利幣圈發展。

投資人相信，馬斯克的企業帝國，包括特斯拉、社群平台X、SpaceX、xAI、Neuralink、Boring等公司都將因川普執政，而開創出有利的營運環境。CNBC指出，目前外界所知、聯邦當局對馬斯克旗下事業的19件調查和訴訟，可能部分或全部會撤回。

川普 美國大選 賀錦麗

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