美聯：馬斯克砸65億助選 將在川普新政府扮要角

美聯社引述知悉開銷內情的消息人士報導，富豪馬斯克的超級政治行動委員會砸了約2億美元（約新台幣65億元）協助共和黨籍的川普當選總統，預計將在川普新政府扮演一大要角。

川普今年9月曾表示，他會讓馬斯克（Elon Musk）領導一個新的政府效率委員會。他當時說，這個政府效率委員會將對聯邦政府進行「全面財務和績效審計」並提出「積極改革建議」，目標是消除詐欺和不當支付。

美聯社報導，這名知情人士透露，馬斯克將大多數資金提供給美國政治行動委員會（America PAC），這個團體是他為川普募資成立，聚焦在參與度低的選民和首投族。

美國政治行動委員會的作業受益於美國聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）今年3月一項裁決。這項裁決為各個超級政治行動委員會協調拉票工作與競選活動鋪路，讓川普陣營得以仰賴美國最知名富豪馬斯克近乎無上限的資金來拉抬共和黨死忠選區的投票率。

川普陣營還可將省下的錢花在各種宣傳活動，包括在全國打廣告，以及鎖定民主黨一度握有優勢的族群等。

對雙方來說計畫見效。川普見到激戰州的投票率激增，在佛羅里達州發表勝選演說時還特別讚揚馬斯克，稱「我們有一位新星，一位明星誕生了：伊隆（馬斯克名）」。

馬斯克是電動車大廠特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）執行長，不只他的錢幫助了川普，他的支持更讓川普有機會打入那些崇拜馬斯克的年輕人世界。

川普也受益於馬斯克麾下的社群平台X助攻。馬斯克和許多保守派一樣強烈批評社群媒體打擊假訊息的行動，認為此舉形同親政府的審查制度。

川普陣營和美國政治行動委員會之間的合作可能影響深遠，為有錢富翁能如何影響選舉奠定新標準。