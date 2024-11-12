快訊

12強賽／大聯盟記者等不及想看台韓戰 「好想看南韓先發打線」

日本環球影城「咚奇剛國度」12月11日開幕！園區設施、新品搶先看

半導體風雲／台積電組先進封裝艦隊 加速因應川普新政

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓執政黨提出特別晶片法案 因應川普政策風險

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
三星電子和SK海力士周二股價繼續下跌，跌幅都在2.5%以上。美聯社
三星電子和SK海力士周二股價繼續下跌，跌幅都在2.5%以上。美聯社

南韓執政黨周一提出一項特別晶片法案，將為半導體製造商提供補貼，並豁免全國工時上限，因應即將上任的美國總統川普揚言祭出的種種措施所帶來的風險。

在川普可能加徵關稅並限制對中國大陸銷售人工智慧（AI）晶片的影響，三星電子和SK海力士周二股價繼續下跌，跌幅都在2.5%以上。10月，川普還揚言取消美國聯邦政府對台積電、韓國三星和SK海力士等公司提供的晶片補貼。

上周，南韓總統尹錫悅就川普威脅對中國大陸進口商品徵收高額關稅所帶來的風險發出警告，認為這可能會促使中國競爭對手降低出口價格，削弱南韓半導體業在海外的競爭力。

此法案仍需要得到主要反對黨的支持才能通過。該法案的發起人之一、議員李喆圭發布新聞稿說，在美中半導體貿易戰中，中國大陸、日本、台灣和美國均向晶片製造商提供補貼，這項法案有助於南韓業者抵禦挑戰。

不過，現代汽車證券分析師Greg Noh表示，要獲得在野黨支持，這項法案可能還有一場苦鬥。

此法案提議，若干從事研發工作的晶片業員工可允許延長工作時間，免除勞動法中每周工時上限52小時的規定。

本月，三星電子工會反對修法，認為資方試圖將「管理失能」推卸法律規定。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

軍購4800多億 羅智強：擔心美國討厭賴清德

川普當選後 馬斯克母親現身上海代言陸品牌床墊

「末日博士」羅比尼：陸與川普打交道更弱勢 美債券衛士恐回歸

美國友台議員盧比歐出線國務卿！選前曾表態「繼續挺台灣」

相關新聞

南韓執政黨提出特別晶片法案 因應川普政策風險

南韓執政黨周一提出一項特別晶片法案，將為半導體製造商提供補貼，並豁免全國工時上限，因應即將上任的美國總統川普揚言祭出的種...

超前部署！因應「川普關稅」 大陸上月輸美貨櫃激增

貿易數據供應商Descartes Systems Group周一（11日）指出，美國10月有大量來自中國大陸的貨物，貨櫃...

不畏川普上台 COP29同意啟動全球碳市場交易機制

在COP29氣候峰會周一達成了一項協議，將啟動由聯合國排放規則所管理數十億美元的全球碳排放交易市場，開會頭一天便有突破進...

「末日博士」羅比尼：陸與川普打交道更弱勢 美債券衛士恐回歸

有「末日博士」之稱的羅比尼（Nouriel Roubini）本周五即將在經濟日報與第一銀行共同主辦的「2024大師論壇」...

外資：川普新關稅 台風險高於星韓

外資推測，對美國享有高額貿易順差的亞太國家，從台灣、南韓和越南等國，都可能成為川普加徵新關稅的目標。更有分析師認為，台灣...

南美洲權力重組？大陸經濟力強勢進軍 路透：川普在貿易戰處於敗方

路透社分析，在南美洲銅業大國秘魯，美國候任總統川普的新政府將發現在與中國的貿易戰中，自己已處於敗方。在被稱為華府後院的南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。