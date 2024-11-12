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超前部署！因應「川普關稅」 大陸上月輸美貨櫃激增
貿易數據供應商Descartes Systems Group周一（11日）指出，美國10月有大量來自中國大陸的貨物，貨櫃貨物進口量連續第四個月超過240萬TEU（20呎櫃）。
10月美國貨櫃進口總量為249萬個TEU，較 9 月下降了 1%，與今年高點7月相比，只減少了 2.4%，功臣是來自中國大陸的大量貨櫃。上個月，自中國大陸輸入美國的貨櫃量達到960,016 個TEU，年增率高達8.3%，反映今年整體都呈現上升的趨勢。Descartes的數據顯示，這些自中國進口貨櫃內最常見的商品包括：家具、寢具、玩具、遊戲和運動器材。
美國總統當選人川普競選期間已揚言，要對來自中國的商品加徵60%的關稅；包括墨西哥在內的其他國家進口商品，也要加課一定關稅。有進口商對路透說，他們已經加速叫貨，搶先避免為中國製商品付出額外關稅。
10月輸入美國的貨櫃當中，來自中國的占比為38.5%，目前這數字低於2022年2月的41.5%高峰。
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