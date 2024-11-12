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越共總書記與川普通話 交換經貿投資與合作意見

中央社／ 河內12日專電

越共中央總書記蘇林11日晚間在越共中央總部與美國總統當選人川普通話，就加強雙邊經貿、投資關係的大方向交換意見。川普並強調對於越美關係及越美經濟合作的重視。

官媒越通社報導，蘇林（To Lam）祝賀川普（Donald Trump）獲選為美國第47位總統，並對川普在越美關係發展過程中所做出的貢獻給予高度評價。

蘇林和川普針對越美全面戰略夥伴關係近期取得的積極成果交換意見。越南願意促進兩國關係穩定長久發展，這有利於兩國人民，也有助區域與世界的和平合作及永續發展。

蘇林也和川普就加強雙邊經貿、投資關係，以切合兩國具優勢和需求領域的一些大方向交換意見。

川普很高興能有機會再次與蘇林交流，並轉達對越南人民的問候。川普對於兩國關係良好發展感到高興，強調對於越美關係及越美經濟合作的重視，提及一些美國所關注及想要推進的經貿合作領域。川普相信，兩國的友誼關係將繼續發展。

川普還分享了對越南人民的良好印象，重溫先前兩度造訪越南時對越南與越南人民的回憶。川普還對美國越南社群所做出的貢獻給予高度評價。

值此之際，蘇林邀請川普再訪越南。川普高興地接受邀請，同時邀請蘇林在適當時間再度訪問美國。

川普在第一個美國總統任期時，於2018年和中國發起貿易戰，導致大量電子科技業移出中國，越南享地利之便成為最大受益者。與此同時，中國利用越南規避關稅的行為也被美國盯上，讓越南面臨不確定的關稅風險。

川普 美國大選 賀錦麗

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