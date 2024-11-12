外資：川普新關稅 台風險高於星韓

外資推測，對美國享有高額貿易順差的亞太國家，從台灣、南韓和越南等國，都可能成為川普加徵新關稅的目標。更有分析師認為，台灣或許風險較高。

高盛集團首席亞太經濟學家迪安竹說，川普和部分可能入閣的官員，聚焦減少美國和其他國家的雙邊逆差。他認為，台韓、特別是越南，都對美國享有龐大貿易順差。台韓的情形，反映出兩國在半導體供應鏈的「特權地位」，越南則受惠於中國大陸貿易轉向。

南韓去年對美國貿易盈餘，據報達創新高的四四四億美元，其中車輛出口占總輸出近三成。台灣今年首季對美出口創新高，達二四六億美元，年增百分之五十七點九，以IT和影音產品出口成長最多。越南一月至九月對美貿易順差達九百億美元。另外印度和日本也對美享有貿易盈餘。

迪安竹估計，這些國家可能向美國進口商品，以減少貿易盈餘。巴克萊分析師布萊恩．陳（音譯）則指出，川普主張的關稅，很可能使亞太較開放的經濟體蒙受更大痛苦，台灣面臨的風險恐更甚南韓或新加坡。

亞洲部分地區受惠川普第一任時與中國大陸打貿易戰引發的供應鏈變化，許多製造商將工廠遷往越南和柬埔寨等地；過去兩季東南亞對美出口已超過對陸出口，但這反而使東南亞更易受到美國關稅影響。

印尼前貿易部長馮慧蘭也說，川普第一任對大陸祭出高關稅，導致美中貿易減少，但這些貿易量轉向越南、墨西哥、印尼及台灣等第三地。

馮慧蘭並以供應鏈為例，指出大部分零件仍出自中國，只是供應鏈變長。她預料川普第二任將發生兩件事，他將開始注意到其實貿易仍流向大陸，因此將加強對美國的保護，不只對大陸，也將鎖定與美國有雙邊貿易赤字的經濟體。

全球經濟格局已與八年前川普第一任時截然不同，當前全球經濟顯然更加仰賴美國，代表川普擬全面加徵關稅等計畫，對其他經濟體的衝擊可能比他第一任更大，這也將讓他在貿易政策談判時擁有更大籌碼。