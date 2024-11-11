終止對陸最惠國待遇 共和黨議員擬重推動

美國總統大選結果出爐，川普橫掃七個搖擺州，以三一二張選舉人票大贏民主黨賀錦麗的二二六張。共和黨很可能實現完全執政，共和黨國會議員開始重新推動終止中國大陸「永久性正常貿易關係」。此事過去被認為可能性不大，現在卻很有機會實現。

美國國會在二○○○年表決通過給予大陸「永久性正常貿易關係」（ＰＮＴＲ，舊稱貿易最惠國待遇），從根本改變了中美貿易關係，也有助大陸後來加入世界貿易組織。

ＰＮＴＲ指的是一個國家給予另一國家非歧視性貿易政策，即一國向其所有貿易夥伴提供相同貿易條件，如關稅稅率等。批評者表示，ＰＮＴＲ助長美企將製造業外包大陸，一旦美中關係緊張，供應鏈就可能出問題。

眾院美國與中共競爭特別委員會發言人表示，「中共一直趁著美國對其開放，以掠奪性經濟做法對付美國經濟、勞工、企業和國家安全。我們相信與自由國家自由貿易，但正如兩黨同聲建議的那樣：應重新調整我們與中國關係，將ＰＮＴＲ轉為反映出我們在貿易關係面臨的中共威脅」。

不過，支持ＰＮＴＲ的一方表示，取消大陸這項待遇將導致美國通貨膨脹，大陸商品會被進一步加徵關稅。