美可能取消陸最惠國待遇

經濟日報／ 記者胡玉立、編譯林聰毅／綜合報導
共和黨國會議員開始積極推動「終止中國最惠國貿易待遇」。這一提案獲得總統當選人川普的支持。圖為川普(左)在第一任總統任期，於2019年在日本會晤中國國家主席習近平(右)。(路透)
共和黨國會議員開始積極推動「終止中國最惠國貿易待遇」。這一提案獲得總統當選人川普的支持。圖為川普(左)在第一任總統任期，於2019年在日本會晤中國國家主席習近平(右)。(路透)

隨著美國共和黨更接近「完全執政」，共和黨人可能成功推動終止中國大陸的「最惠國貿易待遇」地位。北京當局為反制華府可能發動的新一波貿易戰，正設法向美國的盟友招手，提供降低關稅、免簽證及投資等優惠措施，期能聯手抵抗美國新政府未來可能實施的保護主義政策。

美國總統當選人川普競選時承諾將對中國大陸進口商品課徵至少60%關稅，同時，Edison研究公司根據最新計票結果預測，已掌控聯邦參議院的共和黨，已在435席的聯邦眾議院拿下212席，只要再六席便能取得過半席次，達成完全執政。

如今，國會共和黨人正再度提起終結與中國大陸之間的「永久正常貿易關係」（PNTR），不再給予最惠國貿易待遇，這在過去被認為難以成真，但現在實現的可能性升高。美國國會2000年給予中國大陸「貿易最惠國待遇」，廢除PNTR將自動調高來自中國大陸的商品關稅。共和黨7月公布的政綱內容便包括呼籲結束給予中國大陸的PNTR。

知情人士透露，北京領導階層在願意與川普新團隊上任後展開對話的同時，也正考慮向美國在歐洲和亞洲的盟友提供調降關稅、豁免簽證、投資優惠等措施，以討好美國夥伴，並爭取時間和籌碼。

但這項戰略若要奏效，北京須先克服一些挑戰，例如，近年來歐盟對中國大陸的立場轉趨強硬，並對中國大陸支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭感到憤怒。

川普 美國大選 賀錦麗

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