幣圈慶賀川普勝選 比特幣一舉衝破8萬美元

全球最大加密貨幣比特幣在10日盤中大漲4.7%至80,092美元，刷新歷史新高價，首度突破8萬美元關卡，顯示在川普當選美國總統後，幣圈瀰漫樂觀氛圍。

川普在競選活動中已承諾建立比特幣的戰備儲蓄、以及指派對數位資產青睞有加的監管機關主管，力圖將美國打造成數位資產的產業中心。

數位資產業者在選舉期間投入重金，支持偏好發展加密貨幣的候選人。Crypto Is Macro電子報主筆艾奇遜說，川普承諾推動有利加密貨幣發展的法規，若共和黨能橫掃參、眾兩院，法規通過的可能性大幅提高。